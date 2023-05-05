Один загиблий та 200 травмованих: у Неаполі відсвяткували перше скудетто після епохи Марадони

Тисячі людей вийшли на вулиці Неаполя, щоб відсвяткувати довгоочікувану перемогу своїх улюбленців в чемпіонаті Серії А. Проте не для всіх це свято завершилося приємним фіналом.

За п'ять турів до завершення чемпіонату команда Лучано Спаллетті оформила чемпіонство. "Партенопеї" зіграли внічию з Удінезе (1:1), що цілком вистачило для дострокової перемоги в Серії А.

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Трагічні події в Неаполі на фоні загальної ейфорії

Тисячі вболівальників Наполі вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати успіх своєї улюбленої команди. Під час масових заворушень на вулицях Неаполя було вбито 26-річного чоловіка.

На одній з площ відбулася стрілянина, в результаті якої місцевий житель отримав три вогнепальні поранення. Він був госпіталізований до лікарні, але медики не змогли врятувати йому життя. На тому ж місці поранення отримали ще три людини.

За словами префекта Неаполя Клаудіо Паломби, це була засідка. Правоохоронці розшукують зловмисників.

Крім того, 203 людини звернулися за допомогою до медичних закладів Неаполя. У постраждалих людей переломи кінцівок, травми очей та рук від петард, рвані рани внаслідок падінь. 20-річна дівчина була госпіталізована у важкому стані з травмою голови та крововиливом у мозок. Вона потрапила під автівку під час святкування чемпіонства.

Відео заворушень на стадіоні

Нагадаємо, що востаннє Наполі вигравав чемпіонство у сезоні 1989/90. Тоді лідером команди був легендарний аргентинець Дієго Марадона. 4 грудня 2020 року домашній стадіон Наполі був перейменовано на його честь.