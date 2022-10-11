Під час сніданку з’їдаю більше, ніж він за день, – Ф'юрі про Усика
Джерело:Behind The Gloves
Британський боксер Тайсон Ф'юрі знову зухвало висловився про Олександра Усика. "Циганський король" не вважає українця справжнім лідером важкого дивізіону.
Ф'юрі вже не вперше наголошує на тому, що Усика не можна з ним порівнювати, оскільки він боксує в важкій вазі лише два роки.
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Ф'юрі: Він дрібний хлопець
Я ніколи не чув нічого подібного. Він дрібний хлопець. У більшості випадків я під час сніданку з’їдаю більше, ніж він за день,
– заявив Тайсон.
Ф'юрі також розповів про перемовини з Усиком щодо можливої зустрічі. Британець наголосив, що він буде диктувати свої умови.
"Але Усик не захотів битися. Їм запропонували бій у Саудівській Аравії у грудні, але вони сказали: "Ні, красно дякую". Не можна прив’язати його до табуна диких коней і притягнути туди.
Я нокаутував короля цього дивізіону. Поки ці хлопці гладять один одного по обличчю, я такий – бум, побачимось пізніше. Я б теж не захотів битися зі мною. Загалом ці хлопці танцюють під мою дудку", – додав Фюрі.
Чи відбудеться бій Усик – Ф'юрі
- Нещодавно Тайсон опублікував відео з тренувань, він показав як Олександр Усик боксуватиме проти нього.
- Френк Воррен, промоутер Тайсона Ф'юрі, наголосив, що головною ціллю його клієнта є бій з Олександром Усиком. За його словами, цей поєдинок може відбутися вже на початку 2023 року.
- Очільник Top Rank Боб Арум також розповів, коли може відбутися бій між Усиком і Ф’юрі.