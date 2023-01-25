"Розриває душу": призер Олімпіади шокований загибеллю фігуриста з України на фронті

Сумна звістка надійшла у родину з фігурного катання 24 січня 2023 року. Під Бахмутом загинув колишній український фігурист Дмитро Шарпар.

Герою України, який після закінчення кар'єри був артистом циркового шоу на льоду "Гранд", було лише 25 років. Світ фігурного катання вже відреагував на загибель Дмитра Шарпара.

До теми Титулований український фігурист і учасник юнацької Олімпіади Дмитро Шарпар загинув під Бахмутом

Реакція олімпійського призера

Одним із перших сум разом із українцями розділив бронзовий призер Олімпіади-2022 з фігурного катання Тімо Колето. Спортсмен американського походження, який виступає за Японію, коротко прокоментував смерть Шарпара на своїй сторінці у твітері.

Розриває душу,

– написав Колето.

Нагадаємо, що загиблий Герой України був призером Всеукраїнських змагань із фігурного катання. Шарпар виступав у парі з Анастасією Побіженко. Також український дует входив у топ-10 за результатами юнацьких Олімпійських ігор.

Що відомо про Тіма Колето

31-річний фігурист американського походження, який виступає під прапором Японії. Тімо має ж чотири громадянства – США, Норвегії, Південної Кореї та Японії.

Раніше якраз виступав у парі з норвежкою Теа Рабе та кореянкою Мін Ю Ра.

Його нинішньою партнеркою на льоду є японка Місато Комацубара.

У період із 2019 по 2021 роки здобув дві нагороди командного чемпіонату світу – у Фукуосі завоював "срібло", а вже через два роки став третім в Осаці.

На Олімпійських іграх-2022 у Пекіні став бронзовим призером у командному турнірі.