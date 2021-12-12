Петряк забив переможний гол за Фехервар після елегантної комбінації

Фехервар 11 грудня зіграв на виїзді з МТК у чемпіонаті Угорщини. Перемогу гостям приніс гол українця Івана Петряка.

Черговий гол українця

Вже на 21-й хвилині гості відкрили рахунок у матчі. Голом відзначився Кенан Кодро. Команди завершили перший тайм із мінімальною перевагою Фехервару на табло 0:1.

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Все йшло до того, що матч завершиться перемогою гостей 0:1. Але Фехервар забив вдруге, результативний удар у свій актив записав українець Іван Петряк.

Вже у компенсований арбітром час лівий вінгер обігрався у стіночку з партнером по команді та подвоїв перевагу команди на табло – 0:2.

Для Петряка цей гол став п'ятим у 16-ти матчах за клуб у сезоні-2021/2022. Також у його доробку дві результативні передачі.

Фехервар завдяки перемозі з 26 очками посідає 4 місце у чемпіонаті Угорщини. До найближчого конкурента Академії Пушкаша відставання у чотири пункти.