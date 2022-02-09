Петряк відзначився розкішним голом після асисту Лєднєва у Кубку Угорщини: відео шедевру

Фехервар 8 лютого зіграв на виїзді проти Сегеда 2011 у Кубку Угорщини. Іван Петряк відзначився голом.

Українська зв'язка принесла результат

Фехервар легко пробився у чвертьфінал Кубка Угорщини. Ще до 20-ї хвилини рахунок у матчі був 0:2 на користь гостей. Другий гол забив українець Іван Петряк, повідомляє 24 канал.

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Успішно зіграла українська зв'язка Петряка та Лєднєва. Богдан зробив класне закидання на партнера по команді, який прийняв м'яч та другим дотиком прицільно пробив у дальній верхній кут воріт Сегеда. Голкіпер не зміг дотягнутись, ідеальний постріл від українського лівого вінгера.

Петряк за 20 зіграних поєдинків забив 6 голів та зробив 2 асисти.

Для Лєднєва цей асист став першою результативною дією у футболці нової команди.

У другому таймі м'яч ще одного разу побував у сітці воріт господарів. У підсумку – 0:3 розгромна перемога Фехервара та путівка в 1/4 фіналу кубкового турніру.

Євген Макаренко зіграв усю зустріч у складі гостей, а Лєднєв та Петряк пішли відпочивати по ходу другої 45-хвилинки.

У наступному матчі клуб українців зіграє на виїзді проти Гонведа (13 лютого).

Відео голу Петряка