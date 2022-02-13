Петренко покарали у персьюті: українка отримала штрафні хвилини через свою помилку

Українські біатлоністки не змогли покращити свої позиції у гонці переслідування на Олімпіаді-2022. Після третьої стрільби українка Ірина Петренко була "нагороджена" штрафними хвилинами.

Помилка українки

Ірина Петренко не змогла покращити свою позицію у порівнянні з результатом у спринті. Вже після етапу лежки у пасиві українки було дві хиби. До яких додались ще два постріли у "молоко" на третій стрільбі.

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Однак після подолання додаткових кіл біля прізвища біатлоністки з'явилась позначка. Зазвичай вона висвітлюється того, коли спортсмен не дотримався правил на трасі або стрільбищі.

На жаль, ця позначка біля українки не виявилась помилковою. Петренко подолала лише одне штрафне коло замість двох, які заробила через два промахи на третій стрільбі.

Вісім хвилин відставання від лідерки

Через це Ірина отримала ще дві додаткові хвилини штрафу, тому її відставання на фініші склало аж понад вісім хвилин від переможниці персьюту з Норвегії Марте Олсбю Ройселанд. У підсумку – лише 55-те місце.

Петренко зазнала регресу, опустившись на 15 позицій. Загалом Ірина завершила гонку з чотирма хибами, останню стрільбу вона пройшла на нуль.

На цьому індивідуальні змагання на Олімпіаді-2022 для біатлоністки завершились. Петренко не змогла відібратись у мас-старт. Не виключено, що Петренко візьме участь у естафеті, якщо Україна заявить команду на коронну дисципліну.