Петренко може бігти ще швидше, – Велепець оцінив жіночу "індивідуалку"

У Пекіні 7 лютого розіграли комплект нагород у жіночій індивідуальній гонці. Дві українки пробилися топ-15.

Велепець: Петренко має резерв ходом

Найкращою серед українок була Юлія Джима, вона фінішувала 10-ю. Дві прикрі хиби позбавили її олімпійської нагороди.

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Поряд біля Джими опинилася й Ірина Петренко. Україна закрила всі 20 мішеней. У підсумку вона завершила гонку на 11-й позиції. Для біатлоністки це найкращий результат у цьому сезоні.

Головний тренер жіночої збірної Урош Велепець оцінив виступ Петренко.

Іра має резерв ходом, навіть сьогодні добре бігла. Треба розуміти, що вона три роки не тренувалася, почала лише торік, а цього лише повертається після хвороби. Вона може ще швидше бігти, але треба тренуватись, треба працювати трохи більше. Але я задоволений, це добрий результат,

– сказала коуч.

Також наставник жіночої команди прокоментував 10-те місце Джими.

"Це біатлон. Дуже прикрий промах на першій стійці, бо там габарит не закрився, на другій стійці промазала сантиметр від мішені. Але це майстерність, тут потрібні чотири нулі з гарним ходом, а бігла вона сьогодні дуже добре. Лижі працювали чудово, треба похвалити сервіс. Нам, тренерам, потрібно підготувати спортсмена, який боротиметься за медаль, але медаль має брати найкращий. У такій конкуренції, як у біатлоні, один промах – вже багато, два – вище за топ-10 не будеш", – сказав Велепець.

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