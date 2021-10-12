Кого слід остерігатись Україні у матчі з боснійцями: нападник націлений на ворота "синьо-жовтих"

Збірна України 12 жовтня прийме Боснію і Герцеговину у рамках відбору чемпіонату світу-2022. Захисник "синьо-жовтих" Микола Матвієнко назвав найнебезпечнішого гравця у складі суперника.

"Джеко не один в команді"

Оборонець української збірної коротко поділився своїми очікуваннями перед грою з Боснією і Герцеговиною. "Синьо-жовтим" потрібно не дати розігратись головному нападнику у складі суперника Едіну Джеко.

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Підопічним Олександра Петракова потрібно повністю закрити вільні позиції для цього таранного форварда. На думку Миколи Матвієнка, саме гравця італійського Інтера потрібно остерігатись найбільше. Захисник "синьо-жовтої" дружини запевнив, що у складі суперника є ще декілька потужних виконавців, яким потрібно "перекрити кисень на футбольному полі".

Джеко – дуже сильний гравець світового рівня, але не він один там грає. У Боснії і Герцеговини є ще багато футболістів, які виступають на серйозному рівні. Тому ми розбираємо суперника і в цілому, як команду, і окремо таких особистостей, як він,

– розповів Матвієнко.

У новому сезоні-2021/2022 Джеко провів на клубному рівні 9 матчів в усіх турнірах, у яких забив 6 голів та віддав 2 асисти.

Україна раніше не грала проти Боснії і Герцеговини. Обидві збірні – принципові суперники за друге місце у групі "D". Перевага українців над суперником склад лише два очки, це навіть не одна перемога.

Перед поєдинком у Львові тренер збірної України Петраков на пресконференції запевнив, що команда без кадрових втрат підходить до матчу. Але вже у день поєдинку наставник заговорив, що ряд виконавців – Едуард Соболь, Віктор Корнієнко, Микола Матвієнко, Сергій Сидорчук, Олександр Тимчик. У футболістів проблеми зі здоров'ям.

Матч Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться 12 жовтня. Стартовий свисток на "Арені Львів" судді пролунає о 21:45.