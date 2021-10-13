Петраков звинуватив Казахстан у "зливі" матчів відбору ЧС-2022 конкурентам України

Головний тренер збірної України Олександр Петраков висловив невдоволення грою казахстанської національної команди в матчі з конкурентами "жовто-синіх" в боротьбі за місце в плей-офф відбору ЧС-2022 з футболу.

На питання про турнірні розклади Петраков відповів, що поки не прораховував ситуацію. При цьому фахівець відзначив, що збірна Казахстану без шансів поступилася вдома і фінам (0:2), і боснійцям (0:2), а ось з українцями гравці цієї команди виходили з "палаючими" очима.

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Також тренер заявив, що гра з Боснією і Герцеговиною 16 листопада буде визначальною у боротьбі за 2 місце.

"Не рахував нічого до гри. На гру їхав – дивився гру фіннів. Гравці Казахстану з нами виходили з такими очима, а зараз програли дві гри начисто, не билися. Гра в Боснії буде за вихід. Зробимо все, що в наших силах. Всі в команді це розуміють", – заявив Петраков.

Україна – Боснія і Герцеговина: коротко