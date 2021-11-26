Петраков, Зінченко та Пятов оцінили жеребкування плей-офф для збірної України

Збірна України з футболу дізналася суперника у плей-офф відбору на чемпіонат світу. У першому матчі українцям випало провести матч проти Шотландії.

Не Італія чи Португалія

За правилами плей-офф, усі 12 команді перед жеребкуванням розбили на сіяних та несіяних. А під час жеребкування – на три шляхи – A, B та C. В кожному ж цих шляхів командам спочатку треба зіграти у півфіналі, а потім переможців цих матчів зіграють у фіналі.

До теми Італія або Португалія не зіграють у Катарі: результати жеребкування плей-офф відбору на ЧС-2022

Україна потрапила у шлях A, де нашим суперником у півфіналі стала Шотландія. Цей матч відбудеться 24 березня на виїзді.

Якщо Україна переможе, то у фіналі зіграє проти переможця пари Уельс – Австрія 29 березня.

Хороше жеребкування. Добре, що нам не дісталися Італія та Португалія. Але ми зустрінемося із сильними командами, цікаво буде з ними зіграти. Прикро, що точно не зіграємо вдома, це було б фантастичною новиною для наших уболівальників. Наша ціль – 24 березня, саме тоді на нас чекає головна гра в Шотландії. А далі будемо дивитися,

– оцінив результати жеребкування для синьо-жовтих Олександр Петраков.

Під час жеребкування Україна могла потрапити або на шлях A, або С, де її суперниками у півфіналі стала б Італія чи Португалія. У шлях B наша команда не могла потрапити, адже там вже була Росія.

"Зважаючи на те, що Україна могла скласти компанію Італії та Португалії або Шотландії та Уельсу, то вважаю, що нам пощастило. Усі суперники в нашому шляху плей-офф є рівними. Вважаю, що ми можемо вийти на чемпіонат світу", переконаний голкіпер збірної Андрій Пятов.

Матч проти Шотландії Україна проведе на виїзді 24 березня. Гра, скоріш за все, відбудеться на "Хемден Парк", який приймав матчі Євро-2020. І саме на цьому стадіоні Україна обіграла Швецію та вийшла у чвертьфінал.

У збірній Шотландії грає чимало гравців з чемпіонату Англії. Тож як їй протистояти добре знає Олександр Зінченко, який виступає за англійський Манчестер Сіті.

"Ця команда завжди дуже добре фізично підготовлена, багато футболістів виступають в англійській Прем’єр-лізі. На нас чекає дуже складний виїзд. Головне, щоб усі збірники підійшли до березневих матчів в оптимальних кондиціях та без травм. До речі, ми гратимемо на фартовому для нас "Хемпден Парк", де на Євро-2020 обіграли Швецію. Думаю, що все в наших руках", – відзначив Олександр Зінченко.