Тримає ворожий вектор: Петраков вчергове викликав у збірну Вірменії гравців із чемпіонату Росії

Збірна Вірменії з футболу оголосила список футболістів на відбіркові матчі на Євро-2024 у листопаді 2023-го. Олександр Петраков знову викликає у національну команду гравців із російського чемпіонату.

Український головний тренер збірної Вірменії викликав на матчі у листопаді 25 футболістів. Вже 13 листопада національна команда розпочне підготовку під керівництвом Олександра Петракова до двох відбіркових поєдинків на Євро-2024.

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Цікаво, що у цьому списку від українського коуча присутні аж п'ять представників російського футболу:

Наір Тихнізян (Локомотив);

Едуард Сперцян та Георгій Арутюнян (обидва – Краснодар);

Едгар Севікян (Парі);

Угочукву Іву (Рубін).

Петраков знову дивує своїм вибором футболістів із країни-агресора. Ще раніше Олександр Васильович отримував порцію критики від земляків через такий виклик гравців із Росії.

Також український наставник продовжує різко відповідати на запитання журналістів на пресконференціях та навіть запропонував одному із представників ЗМІ сісти у його крісло.

Нагадаємо, що Петраков 14 січня 2023-го року очолив збірну Вірменії після того, як провів 8 матчів на чолі головного тренера збірної України. Під його керівництвом вірменська національна команда вже провела 8 поєдинків.