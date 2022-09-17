Зінченко два тижні не може грати, – Петраков про кадрові втрати перед матчами Ліги націй

Збірна України напередодні вересневих матчів Ліги націй зазнала серйозних кадрових втрат. Декілька ключових гравців не зможуть зіграти у поєдинках з Шотландією та Вірменією.

Петраков про кадрові втрати в команді

Головний тренер національної команди Олександр Петраков розказав про кадрові втрати перед матчами Ліги націй.

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Вже є втрати. Бущан переніс операцію та вибув на півтора місяця. Шапаренко вилетів на 7 місяців. Вчора мені телефонував Зінченко, він теж отримав травму – литкового м‘яза. Його не буде, два тижні він не може грати. З Тарасом Степаненком все добре, у нього була судома. А так подивимося,

– сказав Петраков.

У вересні збірна України проведе три поєдинки Ліги націй. "Синьо-жовті" зіграють із Шотландією 21-го та 27 вересня та з Вірменією – 24-го.

За підсумками чотирьох турів збірна України лідирує у квартеті з 7 очками. У своєму стартовому матчі Ліги націй-2022/2023 українці мінімально здолали Ірландію (1:0), після чого підопічні Петракова розбили Вірменію (3:0) та звели до нічиєї гру з ірландцями (1:1);

Після України в таблиці йдуть Шотландія (6 очок), Ірландія (4) та Вірменія (3). Зауважимо, що українці та шотландці провели на одну гру менше.

Нагадаємо, що через низку травм до збірної не змогли приїхати кілька її важливих гравців. Мова про Бущана, Зінченка, Шапаренка, Попова та Корнієнка.