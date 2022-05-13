Петраков оголосив список легіонерів, яких викликали до збірної

У рамках підготовки до відбіркового матчу плей-офф чемпіонату світу-2022 проти Шотландії та Ліги націй збірна України розпочала тренувальний збір. Українці тренуються у Словенії.

10 гравців доєднаються до національної команди

Головний тренер національної команди Олександр Петраков оголосив список гравців, викликаних до табору збірної з-поміж тих українців, які виступають за кордоном. У переліку – 10 прізвищ.

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Кого викликали до збірної

Воротар: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Захисники: Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Данило Сікан (Ганза, Німеччина).

Першою прибуде до розташування синьо-жовтих у Словенії четвірка у складі Яремчука, Сікана, Качараби та Зубкова. Їх клуби закінчують сезони 14-го та 15 травня.

Відтак уже 16-го числа згадані гравці приєднаються до національної команди. Решта легіонерів прибуде до табору збірної 23 травня, одразу після того, як проведе заключні матчі за клуб, за винятком Андрія Луніна, чий Реал зіграє у фіналі Ліги чемпіонів 28 травня проти англійського Ліверпуля.

Тренувальний збір до матчу проти Шотландії