Екстренер збірної України вкотре відзначився дивакуватою заявою у Вірменії: що сказав Петраков

Олександр Васильович показує непогані результати у збірній Вірменії. Втім на пресконференціях спеціаліст продовжує поводити себе некрасиво по відношенню до журналістів.

Збірна Вірменії провела вже п'ятий матч під керівництвом українського тренера Олександра Петракова. Спеціаліст минулого року пішов зі збірної України, тоді як кавказьку команду повів у відбір на Євро-2024.

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Ненормальна реакція на журналістів

Вірмени змогли відібрати очки у фаворита групи Туреччини – 1:1 на виїзді. При цьому весь другий тайм гості вели у рахунку і лише за дві хвилини до кінця турки вирвали нічию.

Після матчу Петраков в черговий раз потрапив у дивну ситуацію на пресконференції. Тренера спитали, чому він вирішив поміняти Ваана Бічахчяна.

Чому? Тому що я головний тренер. Так? Питання трішки дивне, відверто кажучи. Я головний тренер, приймаю це рішення. Десь виходить, десь помиляюся. Я ж беру на себе відповідальність. А ви сидите, знаходячись не під тиском, вам здається, що так зіграти можна. Знаєте, коли люди сидять на дивані і кажуть як треба грати, які треба зробити заміни, я вважаю, що це неправильно. У нього боліла рука, він отримав травму. У мене є хороший футболіст Артур Серабян – молодий футболіст, який перейшов у португальський чемпіонат. Я довірився йому,

– відповів Петраков.

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Зашквари Петракова

Тренер вже не вперше дивно поводиться на пресконференціях та на рівному місці ображається на журналістів. Ще під час роботи у збірній України Олександр Васильович пішов на відкритий конфлікт із Русланом Маліновським.

Пізніше коуч виходив із себе від запитань про можливу відставку та плювався прямо у залі для пресконференцій. Такі випадки продовжились і у збірній Вірменії. Він неодноразово пояснював свої рішення банальним "я тренер, а не ви".

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Окрім цього, на чолі збірної України він зізнавався, що не вважає правильним викликати гравців з чемпіонату Росії у команду через війну. Проте у Вірменії він став стабільно запрошувати футболістів з ліги РФ та виправдовував це "футболом поза політикою".

Нагадаємо, що після чотирьох матчів кваліфікації Вірменія йде третьою у групі з Туреччиною, Хорватією, Вельсом та Латвією. Кавказці відстають на три очки від турків та мають однакову кількість балів з хорватами, які, правда, зіграли на матч менше.

Відеоогляд матчу Туреччина – Вірменія