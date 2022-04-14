Петраков не викличе Ракіцького у збірну, щоб не було зайвих розмов, – Кравченко

Ярослав Ракіцький покинув країну-агресора після того, як Росія напала на Україну. Після цього вчинку у футбольній спільноті постало питання про повернення захисника у збірну України.

Кравченко: Він добрий чоловік і патріот своєї країни

Після свого вояжу у Росію Ярослав Ракіцький вже встиг потренуватись із двома українськими клубами – Металістом та Шахтарем, за який раніше виступав. Захисник допоможе "гірникам" у благодійних матчах на підтримку України.

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Після його приїзду з ворожого чемпіонату розпочались розмови про можливе повернення футболіста у збірну Україну, куди він закрив собі дорогу після переходу у Зеніт.

За словами колишнього гравця "синьо-жовтих" Сергія Кравченка, Олександр Петраков не буде ризикувати репутацією. Головний тренер не буде включати у заявку збірної України Ракіцького, щоб не було зайвих розмов навколо такого вчинку.

Ракіцький позначив свою позицію у перший чи другий день війни. Та ситуація, коли він поїхав до Зеніта для мене трохи незрозуміла. Але я не хочу його судити та обговорювати. Футболіст він хороший, чи викликати його до збірної – вирішувати Петракову. Не можу сказати, що я його добре знаю, але знаю, що він добрий чоловік і патріот своєї країни. Але, я думаю, що Петраков його не викличе, щоби не було зайвих розмов,

– сказав гравець Чорноморця.

Ярослав Ракіцький вже має у своїй кар'єрі 54 матчі збірної України, у яких забив 4 голи.

28 квітня українська збірна планує зібратись, щоб розпочати підготовку до матчу плей-офф відбору ЧС-2022 проти Шотландії.