Петраков не планував викликати Караваєва у збірну України, – журналіст
20 вересня 2021 , 20:51Читать новость на русском
Джерело:Циганик LIVE
Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков не планував викликати на матчі відбору ЧС-2022 півзахисника Динамо Олександра Караваєва.
За інформацією журналіста Ігора Циганика, "втрутилися певні люди і відбулися певні обставини, і Караваєва все ж викликали в національну команду".
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"Я вам хочу сказати, що в попередньому списку Петракова на найближчі матчі не було і Караваєва. Він не хотів його викликати", – зазначив він.
Але там втрутилися певні люди, і Караваєв виявився в списку. Не можна ж відмовлятися від гравця через одну помилку. Караваєв – гравець рівня збірної України,
– сказав Циганик.
Конфлікт Петракова з футболістами
- Тренер збірної України Олександр Петраков не викликав до збірної хавбека Руслана Маліновського. Футболіст та тренер мали конфлікт у ЗМІ після матчів у вересні – Петраков звинуватив гравця у тому, що той не захотів залишатися на матч з Чехією. Маліновський виклав свою версію подій.
- Раніше Петраков публічно розкритикував Караваєва, який, як сказав тренер, не вміє оборонятися. Караваєв допустив результативну помилку в матчі проти Казахстану.
- У контрольному матчі проти Чехії справа в обороні грав Олександр Тимчик.