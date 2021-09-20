Петраков не планував викликати Караваєва у збірну України, – журналіст

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков не планував викликати на матчі відбору ЧС-2022 півзахисника Динамо Олександра Караваєва.

За інформацією журналіста Ігора Циганика, "втрутилися певні люди і відбулися певні обставини, і Караваєва все ж викликали в національну команду".

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"Я вам хочу сказати, що в попередньому списку Петракова на найближчі матчі не було і Караваєва. Він не хотів його викликати", – зазначив він.

Але там втрутилися певні люди, і Караваєв виявився в списку. Не можна ж відмовлятися від гравця через одну помилку. Караваєв – гравець рівня збірної України,

– сказав Циганик.

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