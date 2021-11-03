Петраков готує сюрприз на доленосний матч проти Боснії: подробиці
3 листопада 2021 , 09:47Читать новость на русском
Джерело:Циганик LIVE
Журналіст Ігор Циганик передбачає, що збірна України зіграє у нову схему в завершальному матчі відбору на чемпіонат світу проти Боснії та Герцеговини. Олександр Петраков готує агресивний сюрприз для суперника.
Україні залишилось провести лише одну гру в рамках кваліфікації до ЧС-2022.
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На жаль, Миколенко не зможе грати. Думаю, що основним лівим захисником у матчі проти Боснії буде Соболь. Взагалі, наскільки мені відомо, що Петраков все ж змінить свою схему і спробує зіграти 4-3-3. Соболь закриє позицію лівого захисника. Дай бог, щоб у нього все було гаразд і ніхто більше не травмувався,
– розповів Циганик.
Боснія і Герцеговина – Україна: перед матчем
- У домашньому поєдинку проти Боснії у Львові збірна України першою відкрила рахунок, але не змогла втримати перевагу до фінального свистка – 1:1.
- 11 числа збірна України поміряється силами з Болгарією у товариському матчі на стадіоні "Чорноморець" в Одесі.
- Після цього "жовто-сині" вирушать до Боснії, де зіграють вирішальний матч групового етапу відбору на ЧС-2022. Для того, щоб гарантувати собі путівки у плей-офф відбору на Мундіаль, нам потрібно перемагати.