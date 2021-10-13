Петраков дав обіцянку перед заключним матчем відбору на чемпіонат світу-2022

Збірна України з футболу ушосте зіграла внічию у відборі на чемпіонат світу-2022. Команда Олександра Петракова у Львові розділила очки з Боснією та Герцеговиною – 1:1.

Україна дещо погіршила шанси в боротьбі за друге місце у відбірній групі, але суті не змінила. 16 листопада нашій команді треба перемагати Боснію на її полі.

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Обіцянка тренера

Олександр Петраков налаштований оптимістично і обіцяє битву в останньому турі групового турніру.

Сказали в перерві хлопцям, щоб глибоко не сідали. Це втома. У мене немає питань до гравців, я подякував усім. Хлопці засмучені. Скажу чесно, не прораховував нічого, жодних варіантів виходу з групи. Тільки дивився матч Казахстан – Фінляндія. Казахстанці виходили на нас із палаючими очима, а потім два поєдинки програли начисто, навіть не билися. Шанси? Ми будемо битися до кінця, це я вам обіцяю. Усі хлопці це розуміють,

– сказав після гри з Боснією і Герцеговиною Петраков.

Чого не вистачило для перемоги

"На цьому рівні грати – треба свої моменти вирішувати, забивати. Не забиваєш ти – заб'ють тобі. Я вже поговорив про цей м'яч, як його забили..."

Про вихід Данила Сікана

"Сікан, а не Довбик? Це моє рішення. Я поставив Довбика в Гельсінкі, він вийшов на заміну. Це було чисто моє рішення. Чисто інтуїтивно".

Про підтримку від вболівальників на "Арені Львів"

"Для мене це була несподіванка. Люди кричали: "Петраков, Петраков". Такі емоції... Зараз ось сиджу, зіграли 1:1, але у душі неначе програли. Мені навіть соромно, що так зіграли. Дуже дякую Львову, вболівальникам, я не очікував такого прийому".

Україна – Боснія і Герцеговина: коротко