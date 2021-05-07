Петицію за перенесення Олімпіади-2020 за два дні підписало 200 тисяч людей

Чимало жителів Японії виступають за перенесення Олімпіади в Токіо. За два дні петиція з відповідною вимогою зібрала понад 200 тисяч підписів.

Онлайн-петиція за перенесення Оліміади-2020 була створена на сайті Change.org. Її ініціатором виступив Кендзі Уцуномія. Станом на 19:00 7 травня її підписало 246 тисяч осіб. А за перші два дні – понад 200 тисяч.

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Уцуномія – колишній претендент на місце губернатора Токіо. Але він програв вибори. Перенесення Олімпіади було одним з пунктів його програим.

Цього разу в петиції він вказує на те, що Японія не зможе впоратися з проведенням Олімпіади через пандемію коронавірусу.

На думку автора петиції, необхідно виділити велику кількість медичних фахівців, установ, обладнання та інших ресурсів, якими не володіє Японія.

Окрім того, Уцуномія вказує на те, що Олімпіада тільки загострить інфекційну ситуацію в країні. А самі спортсмени не зможуть показати найкращі результати через постійні обмеження та психологічний тиск.

Петиція адресована президенту МОК Томасу Баху та президенту Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонсу. А також японським чиновникам, які залучені до організації Олімпіади-2020.

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При цьому Уцуномія планував передати петицію Баху особисто, коли той мав відвідати Токіо наприкінці травня. Але цей візит може не відбутися через посилення карантинних обмежень у місті. А в Японії оголошено надзвичайний стан у спробі приборкати зростання захворюваності COVID-19.