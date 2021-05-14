Петиція за перенесення Олімпіади-2020 набрала вже понад 350 тисяч підписів

Багато жителів Японії виступають про перенесення Олімпійських ігор у Токіо. Онлайн-петиція набрала вже понад 350 тисяч підписів.
Олімпіада під питанням
Станом на 14 травня онлайн-петиція проти Олімпіади набрала вже понад 351 тисячу підписів від місцевих людей. Її організатор Кендзі Уцуномія закликав чиновників визначитись щодо майбутнього Олімпійських ігор.
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- Колишній претендент на місце губернатора Токіо створив цю петицію на початку травня. Вже за перших два дні її підписали аж 200 тисяч японців.
- Опитування постійно показують, що японські жителі проти проведення Олімпіади, яка повинна стартувати 23 липня 2021 року. Японці вимагають у влади перенесення змагань на пізніший термін або й взагалі їх скасування.
Він закликав губернатора Токіо Юріко Койке попросити Міжнародний олімпійський комітет (МОК), його президента Томаса Баха та президента Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонсу скасувати Ігри: "Я думаю, що Олімпійські ігри цього разу стосуються того, чи ставимо ми пріоритет на життя чи на церемонію та подію, яка називається Олімпіадою".
Автор петиції стверджує, що проведення Ігор лише загострить поширення коронавірусу у столиці Японії. А самі спортсмени не зможуть показати найкращі результати через постійні обмеження та психологічний тиск.Олімпійські ігри відбудуться з 23 липня до 8 серпня 2021 року. На Паралімпійських іграх спортсмени змагатимуться за нагороди з 24 серпня до 5 вересня 2021 року.