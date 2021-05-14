Петиція за перенесення Олімпіади-2020 набрала вже понад 350 тисяч підписів

Багато жителів Японії виступають про перенесення Олімпійських ігор у Токіо. Онлайн-петиція набрала вже понад 350 тисяч підписів.

Олімпіада під питанням

Станом на 14 травня онлайн-петиція проти Олімпіади набрала вже понад 351 тисячу підписів від місцевих людей. Її організатор Кендзі Уцуномія закликав чиновників визначитись щодо майбутнього Олімпійських ігор.

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Колишній претендент на місце губернатора Токіо створив цю петицію на початку травня. Вже за перших два дні її підписали аж 200 тисяч японців.

Опитування постійно показують, що японські жителі проти проведення Олімпіади, яка повинна стартувати 23 липня 2021 року. Японці вимагають у влади перенесення змагань на пізніший термін або й взагалі їх скасування.

Він закликав губернатора Токіо Юріко Койке попросити Міжнародний олімпійський комітет (МОК), його президента Томаса Баха та президента Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонсу скасувати Ігри: "Я думаю, що Олімпійські ігри цього разу стосуються того, чи ставимо ми пріоритет на життя чи на церемонію та подію, яка називається Олімпіадою".

Автор петиції стверджує, що проведення Ігор лише загострить поширення коронавірусу у столиці Японії. А самі спортсмени не зможуть показати найкращі результати через постійні обмеження та психологічний тиск.

Олімпійські ігри відбудуться з 23 липня до 8 серпня 2021 року. На Паралімпійських іграх спортсмени змагатимуться за нагороди з 24 серпня до 5 вересня 2021 року.