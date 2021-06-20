Конкурент Маліновського відкрив рахунок у матчі Італія – Уельс: відео голу

У третьому турі групового етапу Євро-2020 в групі A зійшлися збірні Італії та Уельсу. Відкрити рахунок в цьому матчі вдалося італійцям. Гол забив Маттео Пессіна.

Наприкінці першого тайму Італія здобула право на штрафний. Можна було як пробивати по воротах, так і навішувати у штрафний майданчик у гущу гравців.

Варто побачити Голасо від Шакірі: футболіст Швейцарії забив космічний гол на Євро-2020 – відео

Верратті вирішив прострілювати у штрафний майданчик з надією на те, що хтось з гравців зуміє відправити м'яч у ворота валлійців. Так і сталося.

Першим на м'ячі опинився Пессіна. Він ледве зачепив м'яч (навіть не пробив акцентовано). Але саме від нього м'яч полетів у кут воріт, а Ворд не зумів зреагувати.

Відео голу Пессіни

Варто додати, що Пессіна виступає в Аталанті. І є конкурентом обох українців з цього клубу – Руслана Маліновського та Віктора Коваленка.

Пессіна в останній момент потрапив до заявки збірної Італії на Євро-2020. Він лише 3 червня отримав виклик. Все через травму Стефано Сенсі, який пропускає турнір.