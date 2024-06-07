Розгром від поляків та гол надії Довбика: як пройшов перший тайм матчу Польща – Україна

Перший тайм розпочався для України жахливо. Польща веде з рахунком 3:1.

У п'ятницю, 7 червня, в межах товариського матчу напередодні Євро-2024 зустрілися Польща та Україна. Перший тайм для команди "синьо-жовтих" вже з перших хвилин розпочався невдало, пише 24 канал.

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Розгромний перший тайм від Польщі

Вже на 11-й хвилині поляки змогли реалізувати момент. Після навісу з кутового м'яч футболісти збірної Польщі розхитали українську оборону і Валукєвич прострілив м'ячем повз Георгія Бущана.

Перший гол у ворота України: дивіться відео

Полякам не знадобилося багато часу, щоб збільшити перевагу. На 16-й хвилині від лівого кута штрафного майданчика Зелінськи зробив навіс і м'яч, відскочивши від газону залетів у правий дальній кут воріт Георгія Бущана. Голкіпер не встиг зреагувати.

Другий гол поляків: відео

На 30-й хвилині Польща забила третій м'яч і знову з кутового. Після навісу Романчук головою перевів м'яч у ворота збірної України.

Відео третього пропущеного м'яча

"Промінь надії" від Артема Довбика

На 41-й хвилині Україні вдалося трошки скоротити перевагу. Після вертикальних передач Сидорчука і Маліновського, Довбик низом вистрілив у кут воріт суперника.

Гол Артема Довбика: відео

Згодом пролунав свисток на перерву. Другий тайм розпочнеться незабаром.