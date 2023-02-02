Перший професійний клуб Усика скасував матч проти Динамо: відома причина

У п'ятницю, 3 лютого, київське Динамо повинно було провести контрольний спаринг проти Полісся. Клуб Першої ліги України, який бореться за УПЛ, скасував поєдинок.

Причиною такого рішення житомирського клубу стала застуда. Через мінливі погодні умови у Туреччині декілька футболістів Полісся злягли.

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Поєдинку не буде

Тренерський штаб на чолі з Юрієм Калітвінцевим вирішили поберегти своїх футболістів та дати їм можливість повністю відновитись після захворювання.

Тому товариської гри проти київського Динамо не буде. Цікаво було б поглянути, як улюблений клуб Олександра Усика зіграв би на фоні 16-разового чемпіона України.

Товариський матч Динамо Київ – Полісся повинен був відбутись 3 лютого о 16:00.

Відзначимо, що 6 лютого у Полісся запланований спаринг проти полтавської Ворскли. Протягом із 6 лютого до 8 березня житомирський клуб повинен зіграти проти Ворскли, Вереса, естонської Левадії та норвезького Рауфосса.

Цікаво, що саме Полісся повинне було замінити скасований матч Динамо проти болгарського Лудогорця, який був запланований якраз на 3 лютого.