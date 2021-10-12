Ярмоленко шаленим голом розкрив ворота Боснії та Герцеговини: відео
12 жовтня 2021 , 22:03Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У вівторок, 12 жовтня, збірна України з футболу на "Арені Львів" приймає збірну Боснії та Герцеговини. Рахунок на табло змінився вже на 15-й хвилині зустрічі.
Першими рахунок у матчі відкрила збірна України. Циганков увірвався в штрафну, зліва покотив уздовж воріт і Ярмоленко на дальній штанзі вколотив м'яч у сітку!
Дивіться також Україна – Боснія і Герцеговина: Петраков назвав склад на важливий матчЦікаво, що Ярмоленко забив у шостому матчі поспіль за збірну України. Це вже 44-й м'яч українця за національну команду.
Відео голу Ярмоленка
Україна – Боснія Герцеговина: деталі матчу
- Матч Україна – Боснія і Герцеговина проходить на стадіоні "Арена Львів". Матч стартував о 21:45.
- Судить поєдинок німецька бригада арбітрів на чолі з 40-річним суддею Феліксом Цваєром.
- Україні потрібно перемагати Боснію та Герцеговину в двох матчах – сьогодні та 16 листопада, аби зайняти друге місце в групі і потрапити в плей-офф за вихід на ЧС-2022.