Дебютний гол ціною травми: Почеттіно повідомив, коли Мудрик повернеться на поле

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик забив свій дебютний гол за лондонський клуб. Проте на другий тайм гравець збірної України не вийшов.

Команда Маурісіо Почеттіно здобула важливу перемогу над Фулхемом (2:0) в матчі 7-го туру АПЛ. Одним з героїв поєдинку став українець Михайло Мудрик, який забив свій перший гол за клуб.

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Почеттіно: Молодим гравцям потрібен час на адаптацію

Не дивлячись на результативну гру в першому таймі, Маурісіо Почеттіно в перерві замінив Мудрика. Після матчу головний тренер "синіх" прокоментував гру українського вінгера, а також терміни його відновлення.

Міша забив свій перший гол в Прем'єр-лізі. Він грав добре. На жаль, він відчув дискомфорт в м'язі. Йому було незручно продовжувати гру. Ми сподіваємося, що це не серйозна проблема, і він буде готовий до наступного матчу,

– розповів Почеттіно.

Також наставник Челсі окремо зупинився на грі Мудрика, який почав прогресувати.

"Ми повинні розуміти, що молодим гравцям потрібен час на адаптацію. Це була величезна зміна для нього, коли він приїхав сюди. Коли ти приходиш у команду, нелегко освоїтися, тому що було занадто багато молодих гравців прибуло.

Їм потрібно щось додати в команду, щоб побудувати щось важливе, що важко, але мова йде про терпіння, про довіру до цих хлопців.

Це величезна робота, це крок за кроком, дуже маленькі кроки. Іноді люди не мають терпіння, але в нас є це терпіння. Навіть коли ми не перемагали, ми зберігали спокій і позитив", – зазначив Почеттіно.

Мудрик в Челсі

Нагадаємо, що український вінгер став гравцем "синіх" у січні 2023 року.

З того часу Мудрик відзначився лише двома асистами. Михайло отримував велику порцію критики через те, що не міг відзначитися забитим м'ячем.

З'явилися розмови, ще 22-річний футболіст не витягує рівень АПЛ і йому потрібно йти в оренду.

Однак довіра головного тренера Челсі принесла результат.

У своєму 24-му матчі за "синіх" Мудрик забив дебютний гол.

. Свій наступний матч Челсі зіграє в суботу, 7 жовтня. Суперником команди Мудрика буде аутсайдер АПЛ Бернлі.