Це вам не BMW чи Mercedes: який автомобіль був першим у житті чемпіона світу Усика

Олександр Усик, як і усі його уболівальники, чекають поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті проти Тайсона Ф'юрі. Довгоочікуваний бій перенесли із лютого на травень через травму британця.

2 лютого британський балакучий боксер отримав серйозне розсічення над правим під час одного зі спарингів. Через це довелось перенести двобій проти Олександра Усика, який повинен був відбутись 17 лютого. Тепер боксери вийдуть у ринг 18 травня у Саудівській Аравії.

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На якому автомобілі їздив чемпіон світу

Однак далеко не усі вірять у те, що поєдинок Усик – Ф'юрі таки відбудеться навесні 2024-го. Багато хто впевнений, що Тайсон знову знайде причину, яка відтермінує бій. Хоча у цьому разі британець повинен буде сплатити штраф.

Є й позитив у перенесенні зустрічі. Усик може насолодитись відпочинком у сімейному колі, де нещодавно відбулось поповнення. У Боксера народилась донечка, якій дали ім'я Марія. Дівчинку вже похрестили. Натомість Ф'юрі відновив підготовку до двобою.

Вже зазначалось, що Усик має найбільший у своїй кар'єрі контракт за бій проти Ф'юрі. Тому може солідно збагатитись. Олександр завдяки своїй праці може багато чого собі дозволити у фінансовому плані. Однак раніше такої можливості у чемпіона світу не було.

Перша зарплата Усика в житті склала 37-39 гривень, за які зараз мало що можна купити у магазині. Тепер стало відомо, яка перша автівка була у житті боксера.

ВАЗ 2106,

– перший автомобіль Олександра.

Тепер чемпіон світу їздить на елітних автівках, які заслужив.

Наприклад, у 2023-му році Усик придбав собі розкішний BMW M760Li xDrive 2022-го року випуску. У базовій комплектації такий автомобіль коштує щонайменше 120 тисяч доларів.