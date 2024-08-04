Україно, я везу "золото" додому, – Магучіх емоційно звернулась до українців після медалі Ігор

Ярослава Магучіх завоювала свою другу медаль Олімпійських ігор. Українська легкоатлетка стала чемпіонкою Олімпіади у Парижі.

У Токіо Ярослава Магучіх здобула "бронзу". Тепер у свій доробок українка додала ще й золоту нагороду.

До теми Ярослава Магучіх здобула "золото" для України на Олімпіаді-2024

Перші емоції олімпійської чемпіонки

Українська легкоатлетка закінчила фінал зі стрибків у висоту із результатом 2 метри. Ідентичну висоту продемонструвала австралійка Нікола Оліслагерс, яка стала другою. Третє місце поділили інша українка Ірина Геращенко та австралійка Елеанора Паттерсон. В обидвох атлеток показник 1,95 метра.

Після перемоги Магучіх виклала коротке відео у своєму акаунті в інстаграмі. Ярослава звернулась до українців.

Україно, я везу "золото" додому!

– сказала Магучіх.

Відео емоцій Ярослави Магучіх

Після фіналу Геращенко та Магучіх тепло обійнялись та вкрили свої спини національними прапорами.

Додамо, що через декілька хвилин Михайло Кохан приніс Україні третю медаль Ігор-2024 4 серпня. Спортсмен завоював "бронзу" у метанні молота.