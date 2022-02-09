Перше золото США та лідерство Німеччини: хто здобув медалі на Олімпіаді-2022 9 лютого

На Олімпійських іграх у Пекіні 9 лютого 2022 року розіграли ще шість комплектів медалей у сноуборді, гірськолижному спорті, фрістайлі, лижному двоборстві, шорт-треку та санному спорті.

Після 9 лютого в лідери медального заліку вибилася збірна Німеччини, повідомляє 24 канал. Німці здобули одразу дві золоті медалі. Швеція опустилася одразу на третє місце, пропустивши вперед і Норвегію.

Хоча 9 лютого на Олімпіаді стався скандал через Росію. Одного з членів команди з фігурного катання підозрюють у вживанні допінгу. Саме через це поки не відбулося вручення медалей у командних змаганнях. Там збірна ОКР здобула золоту нагороду. Якщо допінг доведуть, в медальному заліку можуть відбутися значні зміни.

Детальніше Росія потрапила в допінг-скандал на Олімпіаді-2022: її можуть позбавити золотої медалі

Гірськолижний спорт (жінки, слалом)

Петра Влгова (Словаччина) Катаріна Лінсбергер (Австрія) Венді Гольденер (Швейцарія)

Лижне двоборство (чоловіки)

Вінценц Гайгер (Німеччина) Єрген Гробак (Норвегія) Лукас Грайдерер (Австрія)

Санний спорт (чоловіки, двійка)

Тобіас Вендль / Тобіас Арльт (Німеччина) Тоні Еггерт /Саша Бенекен (Німеччина) Томас Штой / Лоренц Коллер (Австрія)

Сноуборд (жінки, сноуборд-крос)

Ліндсі Джакобелліс (США) Клое Треспеш (Франція) Меріета Одін (Канада)

Фристайл (чоловіки, біг-ейр)

Бірк Рууд (Норвегія) Колбі Стівенсон (США) Хенрік Харлаут (Швеція)

Шорт-трек (чоловіки, 1500 метрів)