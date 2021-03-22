Без Маліновського, Коваленка і Ярмоленка: збірна України провела перше тренування в 2021 році

Збірна України зібралася у Києві перед матчами відбору на ЧС-2022. У дебютному занятті в 2021 році взяли участь 26 з 29 футболістів, викликаних на збір.

Руслан Маліновський, Віктор Коваленко та Андрій Ярмоленко прибули до Києва якраз під час тренування. Вони теж пройдуть ПЛР-тести і тільки після них приєднаються до партнерів.

Дивіться також Збірна України стартує у відборі на ЧС-2022: чи поїде команда Шевченка на Мундіаль у Катар

Як пройшло перше тренування

На початку тренування команда була розділена дві групи. Футболісти, які вчора зіграли за свої клуби, займалися під керівництвом тренера з фізпідготовки Івана Баштового. Решта гравців працювали з наставником по тактико-фізичній підготовці Андреа Адзаліном. Всі п'ять голкіперів тренувалися з профільним коучем Педро Харо.

23 березня тут же команда проведе ще одне заняття (початок – об 11:00). Перші 15 хвилин будуть відкриті для ЗМІ. За півгодини до цього Андрій Шевченко і один з його підопічних дадуть пресконференцію в режимі онлайн.

Потім, команда повернеться в готель, пообідає і вирушить до Борисполя. Виліт в Париж запланований на 16:00.

А вже 24 березня в Сен-Дені збірна України проведе свій перший матч відбору до ЧС-2022. Суперник – діючі чемпіони світу французи. Початок зустрічі – о 21.45 за київським часом.

Фото з тренування збірної України: