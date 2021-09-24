Перша зустріч Усика і Джошуа, Мілевський завершив кар'єру: головні новини спорту 23 вересня

Олександр Усик та Ентоні Джошуа вперше зустрілися перед боєм, а колишній гравець Динамо Артем Мілевський завершив кар'єру футболіста. Огляд головних новин спорту за 23 вересня у нашому дайджесті.

Дуель поглядів Усика і Джошуа

Олександр Усик та Ентоні Джошуа вперше зустрілися перед поєдинком за звання чемпіона світу. Українець та британець 23 вересня взяли участь у пресконференції.

Це цікаво Ми з Ентоні робимо ще один крок до історії, – Усик заговорив українською перед Джошуа

Боксери підійшли одне до одного досить близько, проте обійшлися без провокацій.

Усик та Джошуа протягом декількох секунд дивилися одне одному у вічі, після чого потиснули руки та розійшлися.

Мілевський завершив кар'єру

Поєдинок Усик – Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенхем". Вечір боксу розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Колишній футболіст Динамо Артем Мілевський оголосив про закінчення професійної кар'єри футболіста. Футболіст на стадіоні "Динамо" імені Лобановського в Києві оголосив, що повісив бутси на цвях.

Мілевський записав відео на стадіон й вирішив написати лист 15-річному самому собі. Саме тоді він перейшов у київське Динамо.

Майстри, ось і настав час прощатися з професійним футболом. Дуже багато емоцій і думок. Понад 20 років у футболі, хоч були й недовгі паузи, які тільки допомогли мені продовжувати грати та отримувати кайф. У цей важливий для мене день, я напишу листа собі 15-річному. Хлопцеві, який тільки приїхав в київське Динамо з Мінська. У мене була дуже цікава і непроста кар'єра,

– йдеться в описі до відео.

Мілевський оголосив про закінчення кар'єри – відео

Визначилися учасники 1/8 фіналу Кубка України

У складі Динамо Мілевський тричі вигравав чемпіонат України, чотири рази Кубок України, а ще тричі – Суперкубок України. У складі збірної України провів 50 матчів і забив 8 голів. За збірну України грав на чемпіонаті світу 2006 та Євро-2012

З 21 до 23 вересня було зіграно 11 матчів у рамках розіграшу 1/16 фіналу Кубка України з футболу, за підсумками яких визначилися учасники 1/8 фіналу.

Путівку у наступний раунд здобули:

Металіст

Рух

Олександрія

ЛНЗ Черкаси

Маріуполь

Дніпро-1

Верес

Металіст 1925

Львів

Чорноморець

Альянс

Ці 11 команд приєдналися до Динамо, Шахтаря, Зорі, Колоса та Ворскли, які свій шлях у Кубку України розпочнуть з 1/8 фіналу.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 24 вересня. Початок о 12:00.