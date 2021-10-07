Перша зустріч: Світоліна дізналась суперницю на престижному турнірі в Індіан-Веллс

У п'ятницю, 8 жовтня, свій шлях на турнірі WTA 1000 в американському Індіан-Веллс розпочинає Еліна Світоліна. Перша ракетка України зіграє в 1/32 фіналу.

Непростий стартовий матч для українки

Еліна Світоліна – єдина серед українських тенісисток, яка починає свій виступ на американському турнірі зі стадії 1/32 фіналу. Вже у стартовому поєдинку українка зустрінеться з суперницею топ-60 рейтингу WTA.

Варте уваги Марта Костюк здобула вольову перемогу на старті турніру у США

Першою суперницею Світоліної буде володарку wild card із Чехії Тереза Мартінцова. Це буде перше протистояння між цими тенісистками. Представниця Чехії вже перевірила корт у США. Мартінцова пройшла перше коло змагань, здолавши у двох сетах американку Ешлін Крюгер (6:2, 7:6).

Тереза посідає 52 місце у рейтингу WTA. В останніх 5 матчах чеська тенісистка здобула три перемоги та двічі програла. Світоліна ж показує ідентичну статистику у п'яти поєдинках. Перша ракетка України в останній зустрічі в 1/4 фіналу у Чикаго поступилась тунісці Он Жабер.

Із п'яти українок на корт не виходили лише Світоліна та Даяна Ястремська, яка зіграє 7 жовтня проти тенісистки з Франції Ельзи Жакемо.

Катерина Козлова та Ангеліна Калініна не змогли пройти перше коло змагань.

Лише Марта Костюк пройшла у наступний раунд після перемоги над китаянкою Шуай Чжен.

До початку змагань Україна повторила рекорд за кількістю тенісисток в основній сітці турніру в Індіан Веллс – п'ять спортсменок.

Переможниця поєдинку Світоліна – Мартінцова зустрінеться в 1/16 фіналу з тріумфаторкою матчу Сорана-Міхаела Кирстя (Румунія) – Місакі Дой (Японія).