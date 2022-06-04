Перша ракетка світу Швьонтек підтримала Україну після перемоги на Ролан Гаррос

Переможниця Ролан Гаррос-2022 й перша ракетка світу Іга Швьонтек у своєму заключному виступі на чемпіонаті підтримала Україну. Слова польської тенісистки зустріли оваціями.

На початку своєї промови Швьонтек подякувала організаторам чемпіонату, своєму батьку та команді. Наприкінці виступу 21-річна тенісистка закликала українців залишатись сильними.

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Переможна промова Швьонтек на Ролан Гаррос-2022

У статусі переможниці Іга Швьонтек зі сльозами на очах емоційно виступила з промовою на французькій арені. Польська тенісистка не оминула увагою й широкомасштабну війну Росії проти України.

Я хочу сказати щось Україні. Залишайтеся сильними. Адже війна досі триває,

– сказала переможниця цьогорічного Ролан Гаррос.

Після цих кількох слів паризька головна арена чемпіонату здійнялася гучними оваціями. Оплески не вщухали упродовж близько 30 секунд. Після цього Швьонтек продовжила:

Від моменту моєї першої промови у Досі, я сподівалася, що до мого наступного виступу ситуація покращиться… Втім, знаєте, я й далі маю сподівання і намагатимуся підтримувати (Україну – ред. 24 канал),

– підсумувала Швьонтек.

До слова, ще з кінця лютого 2022 року Іга Швьонтек неодноразово й на різних турнірах згадувала і підтримувала Україну та наш народ. Вперше переможну промову зі згадкою про нашу державу тенісистка виголосила 26 лютого у Досі.

Війна все ще триває, і люди страждають. Безліч гравців зняли свої заколки, триває велика дискусія про наступні турніри і очки. Втім справа не в цьому, а в ситуації там (в Україні – ред. 24 канал). Хочу, щоб люди знали про це,

– сказала тоді польська спортсменка.

Додамо, що на усіх турнірах Іга Швьонтек продовжує виступати з заколкою на кепці у блакитно-жовтих кольорах.