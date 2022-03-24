Перша ракетка світу Барті не заперечила своє повернення на корт

Австралійська тенісистка Ешлі Барті приголомшила світ несподіваною заявою про закінчення кар'єри. Перша ракетка рейтингу WTA відповіла про потенційне повернення у професійний теніс.

Барті: Ніколи не говори ніколи

Ешлі Барті шокувала своєї заявою усю тенісну сім'ю. Найкраща тенісистка світу закінчує кар'єру у 25 років. Однак у фанатів спортсменки ще є надія на те, що вони колись знову побачать улюблену тенісистку на професійному корті.

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Австралійська тенісистка теж не заперечила своє повернення на корт.

Ну, ніколи не говори "ніколи". Попереду ще багато часу,

– відповіла Барті.

Чимало тенісистів відреагували на закінчення кар'єри Ешлі. У цьому списку є й українка Еліна Світоліна. На своїх сторінці у твітері перша ракетка України виразила повагу Барті, з якою неодноразово зустрічалась на корті.

Найбільш пам'ятний матч між цими тенісистками відбувся у 2019 році, коли Світоліна поступилась суперниці у фіналі Підсумкового турніру WTA.

Барті протягом 114 тижні утримувала лідерство у рейтингу WTA. Ешлі зникне зі світового списку тенісисток після турніру у Маямі, який набирає обертів.