Перша нічия у контрольному матчі: збірна України розписала мирову з Рієкою

У середу, 18 травня, збірна України провела контрольний спаринг проти Рієки. "Синьо-жовті" зіграли внічию у Хорватії.

Рієка – Збірна України 1:1

Голи: Дрмич, 37 – Гармаш, 24

Зустріч проти Рієки стала для збірної вже третьою у процесі підготовки до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії. До цього національна команда переграла Боруссію Менхенгладбах (1:2) та італійське Емполі (1:3), пише 24 канал.

До теми Другий матч збірної України за два дні: онлайн-трансляція матчу проти Рієки

Олександр Петраков, як і обіцяв, змінив склад команди, якщо порівнювати із грою проти італійського Емполі. Поєдинок розпочався з контролю м'яча від українців. Удар Довбика був невдалим, Артем вже з перших хвилин почав прицілюватись по воротах суперника.

Вук небезпечно пробив з-за меж штрафного.

Конопля прицільно віддав у штрафний на Буяльського. Віталію не вдалось потужно пробити в один дотик. Голкіпер Рієки спокійно забрав м'яч до рук.

На 24-й хвилині Україна розмочила нулі на табло. Буяльський класно віддав на Гармаша, який ударом в один дотик прошив сітку воріт Рієки – 0:1.

Господарі швидко відповіли гострою атакою. Муріч ледь не вибіг віч-на-віч з Бущаном, але поцілити у дальній нижній кут не зумів. М'яч пролетів поруч зі стійкою.

Після екватора першого тайму Рієка зрівняла рахунок. Спершу стійка врятувала українські володіння, а на добиванні українці не закрили Дрмича, який розстріляв ворота Бущана. Коноплі не вдалось прикрити суперника – 1:1.

Перша частина зустрічі закінчилась мировою 1:1.

"Сухий" тайм

Качараба класно зіграв на другому поверсі після розіграшу кутового, але влучити у рамку воріт не зумів.

Бєсєдін та Буяльський пробивали прямо у руки воротаря Рієки.

Наприкінці матчу команди обмінялись небезпечними моментами. Мудрик накрутив опікуна, але завдав дуже легкого удару у ствір воріт. Голкіпер спокійно забрав м'яч до рук. А от Рієка атакувала гостріше. Стойкович поцілив у стійку.

Збірна України вперше закінчила контрольну зустріч мировою. Нічия з Рієкою 1:1.