Перша медаль за 9 років: збірна України з фехтування здобула "срібло" на ЧЄ у чоловічій шаблі

У турецькій Анталії триває чемпіонат Європи з фехтування. В активі збірної України ді нагороди.

Важлива нагорода

Срібну медаль Україні принесла чоловіча збірна у складі Андрія Ягодки, Юрія Цапа, Василя Гумена та Богдана Платонова. Це перша медаль за 9 років у цій дисципліні, пише 24 канал.

До речі Українка Харькова здобула перше "золото" на чемпіонаті Європи з фехтування

На шляху до фіналу українці здолали трьох суперників. "Синьо-жовті" по черзі подолали Іспанію, Німеччину та Туреччину, гарантувавши собі медаль турніру.

У "золотому" фіналі збірній України протистояла команда з Угорщини. Угорці у півфіналі здолали Францію та утретє поспіль вийшли у фінал (у 2018-му – "золото", у 2019-му – "срібло").

На жаль, українці поступилися бронзовим призерам Олімпіади-2020 з рахунком 45:39.

Харькова здобула перше "золото" на ЧС

На турнірі в активі України є ще одна нагорода. Влада Харькова чемпіонка Європи з фехтування! Для неї це перша нагорода на дорослому рівні.

25-річна спортсменка у Туреччині дебютувала у континентальній першості в складі дорослої збірної України.

Харькова є лідеркою національного рейтингу в Україні. Водночас на внутрішніх змагань шпажистка ще ні разу не вигравала дорослий чемпіонат України в індивідуальній першості.

Це п'ята нагорода України на Євро з фехтування у командній шаблі серед чоловіків. Востаннє медаль українські шаблісти здобували у 2013 році – "бронза".