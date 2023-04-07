Перша ліга повертається після паузи: все, що треба знати про претендентів на вихід в УПЛ

Вісім команд продовжують боротьбу за право зіграти в УПЛ наступного сезону. Серед них є як імениті Оболонь, Карпати та Металург, так і фінансово амбітні Полісся та ЛНЗ. Розповідаємо детальніше про незвичайний формат турніру та розподіл сил.

У суботу, 8 квітня, відновлюється сезон у Першій лізі, пише 24 канал. Восени минулого року був завершений перший етап, коли визначились борці за підвищення в УПЛ та виліт у Другу лігу.

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Формат Першої ліги

Цього сезону у другому дивізіоні ПФЛ вирішила запровадити нестандартну схему турніру. На першій стадії турніру всі команди розділились на дві групи по 8 команд за географічним принципом.

Таке рішення було прийнято для того, щоб зменшити кількість переїздів команд і їх витрат на транспорт в умовах війни. Колективи відіграли по два кола і за їх підсумками визначились вісім команд, які продовжать боротьбу за підвищення в класі.

Група А

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Полісся 13 1 0 34:6 40 2 Карпати 9 1 4 22:13 28 3 Епіцентр 8 3 3 17:11 27 4 Нива Тернопіль 5 5 4 15:8 20 5 Прикарпаття 4 3 7 11:22 15 6 Диназ 2 4 8 14:28 10 7 Буковина 2 3 9 9:21 9 8 Маріуполь 1 4 9 12:25 7

Група В

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 ЛНЗ 9 3 2 22:6 30 2 Оболонь 9 2 3 22:9 29 3 Кремінь 6 3 5 28:24 21 4 Металург 5 5 4 17:16 20 5 Чернігів 4 4 6 13:17 16 6 Полтава 4 3 7 15:19 15 7 Скорук 3 5 6 15:22 14 8 Гірник-Спорт 1 5 8 8:25 8

Боротьба за УПЛ

Перші чотири команди з кожної групи вийшли у фінальну групу, де і буде боротьба за підвищення у класі. При цьому команди вже не будуть грати з колишніми суперниками по групі.

Формат Першої ліги передбачає автоматичний перенос результатів першої стадії у другу. Тобто, наприклад, Полісся та Карпати вже відіграли матчі один з одним. Житомирський клуб здобув дві перемоги – 2:0 вдома та 2:1 на виїзді.

Цікава статистика. У 112-ти матчах першої стадії Першої ліги було забито 274 голи, в середньому – 2,44 м'ячі за поєдинок. Найбільше забили Полісся (34), Кремінь (28), а також ЛНЗ і Карпати (по 22). У свою чергу антирекорд на рахунку клубу Гірник-Спорт (8).

Ці результати вже зараховані у турнірну таблицю другого етапу і команди між собою не будуть грати навесні. Так само Полісся та Карпати вже не гратимуть проти Епіцентра і Ниви.

Тому кожній з восьми команд належить відіграти лише по 8 матчів – вдома на на виїзді проти команд, які на першій стадії були в іншій групі. Перші два місця вийдуть напряму в УПЛ. Команди, що займуть 3-4 позиції, зіграють у плей-офф проти 13-14 команд УПЛ.

Турнірна таблиця верхньої групи Першої ліги:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Оболонь 5 1 0 10:1 16 2 Полісся 5 1 0 11:3 16 3 ЛНЗ 2 2 2 5:4 8 4 Епіцентр 2 2 2 5:6 8 5 Металург 2 1 3 10:10 7 6 Карпати 2 0 4 3:7 6 7 Нива Тернопіль 0 3 3 2:5 3 8 Кремінь 0 2 4 4:14 2

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Боротьба за виживання

Тим часом, команди, що зайняли 5-8 місця у своїх групах на першому етапі, об'єднаються у групу борців за виживання. Результати першої стадії також будуть автоматично перенесені у другий етап.

Клуби так само зіграють по вісім ігор – вдома та в гостях проти суперників, які були в іншій групі на першому етапі. Останнє місце автоматом вилетить в Другу лігу, а команда, що займе передостанню позицію, зіграє в плей-офф з віцечемпіоном третього дивізіону.

Турнірна таблиця нижньої групи Першої ліги:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Чернігів-ВСШМ 3 2 1 8:4 11 2 Скорук 2 3 1 8:6 9 3 Прикарпаття 2 3 1 8:7 9 4 Диназ 2 3 1 7:7 9 5 Буковина 2 2 2 6:5 8 6 Полтава 2 2 2 5:7 8 7 ФСК Маріуполь 1 2 3 8:10 5 8 Гірник-Спорт 0 3 3 4:8 3

Друга ліга

Що стосується третього за рангом дивізіону чемпіонату України, то на нього заявилось 10 команд. Всі вони були поміщені в одну лігу для того, щоб зіграти у два кола.

Восени було відіграно 10 турів з 18-ти, а взимку знялась зі змагань одна команда. Київський Рубікон не зможе продовжити виступи через брак фінансування. Тому в останніх іграх команді будуть зараховані технічні поразки.

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Таким чином, навесні клубам Другої ліги належить відіграти по вісім зустрічей. Переможець отримає підвищення у другий дивізіон, а віцечемпіон зіграє в плей-офф з передостанньою командою нижньої групи Першої ліги.

Весняна частина Другої ліги стартувала у п'ятницю, 7 квітня. Хуст переграв запорізький Металург-2, тому у цих команд в активі на одну гру більше, ніж у інших.

Турнірна таблиця Другої ліги: