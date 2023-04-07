Перша ліга повертається після паузи: все, що треба знати про претендентів на вихід в УПЛ
Вісім команд продовжують боротьбу за право зіграти в УПЛ наступного сезону. Серед них є як імениті Оболонь, Карпати та Металург, так і фінансово амбітні Полісся та ЛНЗ. Розповідаємо детальніше про незвичайний формат турніру та розподіл сил.
У суботу, 8 квітня, відновлюється сезон у Першій лізі, пише 24 канал. Восени минулого року був завершений перший етап, коли визначились борці за підвищення в УПЛ та виліт у Другу лігу.
До теми У нас свої єврокубки: Ворскла стала переможцем Winter Cup-2023
Формат Першої ліги
Цього сезону у другому дивізіоні ПФЛ вирішила запровадити нестандартну схему турніру. На першій стадії турніру всі команди розділились на дві групи по 8 команд за географічним принципом.
Таке рішення було прийнято для того, щоб зменшити кількість переїздів команд і їх витрат на транспорт в умовах війни. Колективи відіграли по два кола і за їх підсумками визначились вісім команд, які продовжать боротьбу за підвищення в класі.
Група А
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Полісся
|13
|1
|0
|34:6
|40
|2
|Карпати
|9
|1
|4
|22:13
|28
|3
|Епіцентр
|8
|3
|3
|17:11
|27
|4
|Нива Тернопіль
|5
|5
|4
|15:8
|20
|5
|Прикарпаття
|4
|3
|7
|11:22
|15
|6
|Диназ
|2
|4
|8
|14:28
|10
|7
|Буковина
|2
|3
|9
|9:21
|9
|8
|Маріуполь
|1
|4
|9
|12:25
|7
Група В
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|ЛНЗ
|9
|3
|2
|22:6
|30
|2
|Оболонь
|9
|2
|3
|22:9
|29
|3
|Кремінь
|6
|3
|5
|28:24
|21
|4
|Металург
|5
|5
|4
|17:16
|20
|5
|Чернігів
|4
|4
|6
|13:17
|16
|6
|Полтава
|4
|3
|7
|15:19
|15
|7
|Скорук
|3
|5
|6
|15:22
|14
|8
|Гірник-Спорт
|1
|5
|8
|8:25
|8
Боротьба за УПЛ
Перші чотири команди з кожної групи вийшли у фінальну групу, де і буде боротьба за підвищення у класі. При цьому команди вже не будуть грати з колишніми суперниками по групі.
Формат Першої ліги передбачає автоматичний перенос результатів першої стадії у другу. Тобто, наприклад, Полісся та Карпати вже відіграли матчі один з одним. Житомирський клуб здобув дві перемоги – 2:0 вдома та 2:1 на виїзді.
Ці результати вже зараховані у турнірну таблицю другого етапу і команди між собою не будуть грати навесні. Так само Полісся та Карпати вже не гратимуть проти Епіцентра і Ниви.
Тому кожній з восьми команд належить відіграти лише по 8 матчів – вдома на на виїзді проти команд, які на першій стадії були в іншій групі. Перші два місця вийдуть напряму в УПЛ. Команди, що займуть 3-4 позиції, зіграють у плей-офф проти 13-14 команд УПЛ.
Турнірна таблиця верхньої групи Першої ліги:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Оболонь
|5
|1
|0
|10:1
|16
|2
|Полісся
|5
|1
|0
|11:3
|16
|3
|ЛНЗ
|2
|2
|2
|5:4
|8
|4
|Епіцентр
|2
|2
|2
|5:6
|8
|5
|Металург
|2
|1
|3
|10:10
|7
|6
|Карпати
|2
|0
|4
|3:7
|6
|7
|Нива Тернопіль
|0
|3
|3
|2:5
|3
|8
|Кремінь
|0
|2
|4
|4:14
|2
Читайте також Карпати презентували форму від Nike: журналіст "розніс" комплект "левів" після співпраці з Joma
Боротьба за виживання
Тим часом, команди, що зайняли 5-8 місця у своїх групах на першому етапі, об'єднаються у групу борців за виживання. Результати першої стадії також будуть автоматично перенесені у другий етап.
Клуби так само зіграють по вісім ігор – вдома та в гостях проти суперників, які були в іншій групі на першому етапі. Останнє місце автоматом вилетить в Другу лігу, а команда, що займе передостанню позицію, зіграє в плей-офф з віцечемпіоном третього дивізіону.
Турнірна таблиця нижньої групи Першої ліги:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Чернігів-ВСШМ
|3
|2
|1
|8:4
|11
|2
|Скорук
|2
|3
|1
|8:6
|9
|3
|Прикарпаття
|2
|3
|1
|8:7
|9
|4
|Диназ
|2
|3
|1
|7:7
|9
|5
|Буковина
|2
|2
|2
|6:5
|8
|6
|Полтава
|2
|2
|2
|5:7
|8
|7
|ФСК Маріуполь
|1
|2
|3
|8:10
|5
|8
|Гірник-Спорт
|0
|3
|3
|4:8
|3
Друга ліга
Що стосується третього за рангом дивізіону чемпіонату України, то на нього заявилось 10 команд. Всі вони були поміщені в одну лігу для того, щоб зіграти у два кола.
Восени було відіграно 10 турів з 18-ти, а взимку знялась зі змагань одна команда. Київський Рубікон не зможе продовжити виступи через брак фінансування. Тому в останніх іграх команді будуть зараховані технічні поразки.
Варто знати Клуб Другої ліги оголосив про трансфер футболіста, який грав в анексованому Криму: ганебні фото
Таким чином, навесні клубам Другої ліги належить відіграти по вісім зустрічей. Переможець отримає підвищення у другий дивізіон, а віцечемпіон зіграє в плей-офф з передостанньою командою нижньої групи Першої ліги.
Весняна частина Другої ліги стартувала у п'ятницю, 7 квітня. Хуст переграв запорізький Металург-2, тому у цих команд в активі на одну гру більше, ніж у інших.
Турнірна таблиця Другої ліги:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Нива Бузова
|9
|0
|1
|25:4
|27
|2
|Реал-Фарма
|6
|2
|2
|21:8
|20
|3
|Чайка
|5
|3
|2
|16:13
|18
|4
|Нива Вінниця
|5
|3
|2
|15:9
|18
|5
|Хуст
|4
|4
|3
|17:11
|16
|6
|Звягель
|4
|2
|4
|14:10
|14
|7
|ВАСТ
|3
|2
|5
|18:11
|11
|8
|Металург-2
|3
|2
|6
|16:20
|11
|9
|Кремінь-2
|1
|1
|8
|4:23
|4
|10
|Рубікон
|1
|1
|8
|6:36
|4