Перша ліга повертається після паузи: все, що треба знати про претендентів на вихід в УПЛ

7 квітня 2023, 23:01
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Вісім команд продовжують боротьбу за право зіграти в УПЛ наступного сезону. Серед них є як імениті Оболонь, Карпати та Металург, так і фінансово амбітні Полісся та ЛНЗ. Розповідаємо детальніше про незвичайний формат турніру та розподіл сил.

У суботу, 8 квітня, відновлюється сезон у Першій лізі, пише 24 канал. Восени минулого року був завершений перший етап, коли визначились борці за підвищення в УПЛ та виліт у Другу лігу.

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Формат Першої ліги

Цього сезону у другому дивізіоні ПФЛ вирішила запровадити нестандартну схему турніру. На першій стадії турніру всі команди розділились на дві групи по 8 команд за географічним принципом.

Таке рішення було прийнято для того, щоб зменшити кількість переїздів команд і їх витрат на транспорт в умовах війни. Колективи відіграли по два кола і за їх підсумками визначились вісім команд, які продовжать боротьбу за підвищення в класі.

Група А

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Полісся 13 1 0 34:6 40
2 Карпати 9 1 4 22:13 28
3 Епіцентр 8 3 3 17:11 27
4 Нива Тернопіль 5 5 4 15:8 20
5 Прикарпаття 4 3 7 11:22 15
6 Диназ 2 4 8 14:28 10
7 Буковина 2 3 9 9:21 9
8 Маріуполь 1 4 9 12:25 7

Група В

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 ЛНЗ 9 3 2 22:6 30
2 Оболонь 9 2 3 22:9 29
3 Кремінь 6 3 5 28:24 21
4 Металург 5 5 4 17:16 20
5 Чернігів 4 4 6 13:17 16
6 Полтава 4 3 7 15:19 15
7 Скорук 3 5 6 15:22 14
8 Гірник-Спорт 1 5 8 8:25 8

Боротьба за УПЛ

Перші чотири команди з кожної групи вийшли у фінальну групу, де і буде боротьба за підвищення у класі. При цьому команди вже не будуть грати з колишніми суперниками по групі.

Формат Першої ліги передбачає автоматичний перенос результатів першої стадії у другу. Тобто, наприклад, Полісся та Карпати вже відіграли матчі один з одним. Житомирський клуб здобув дві перемоги – 2:0 вдома та 2:1 на виїзді.

Ці результати вже зараховані у турнірну таблицю другого етапу і команди між собою не будуть грати навесні. Так само Полісся та Карпати вже не гратимуть проти Епіцентра і Ниви.

Тому кожній з восьми команд належить відіграти лише по 8 матчів – вдома на на виїзді проти команд, які на першій стадії були в іншій групі. Перші два місця вийдуть напряму в УПЛ. Команди, що займуть 3-4 позиції, зіграють у плей-офф проти 13-14 команд УПЛ.

Турнірна таблиця верхньої групи Першої ліги:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Оболонь 5 1 0 10:1 16
2 Полісся 5 1 0 11:3 16
3 ЛНЗ 2 2 2 5:4 8
4 Епіцентр 2 2 2 5:6 8
5 Металург 2 1 3 10:10 7
6 Карпати 2 0 4 3:7 6
7 Нива Тернопіль 0 3 3 2:5 3
8 Кремінь 0 2 4 4:14 2

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Боротьба за виживання

Тим часом, команди, що зайняли 5-8 місця у своїх групах на першому етапі, об'єднаються у групу борців за виживання. Результати першої стадії також будуть автоматично перенесені у другий етап.

Клуби так само зіграють по вісім ігор – вдома та в гостях проти суперників, які були в іншій групі на першому етапі. Останнє місце автоматом вилетить в Другу лігу, а команда, що займе передостанню позицію, зіграє в плей-офф з віцечемпіоном третього дивізіону.

Турнірна таблиця нижньої групи Першої ліги:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Чернігів-ВСШМ 3 2 1 8:4 11
2 Скорук 2 3 1 8:6 9
3 Прикарпаття 2 3 1 8:7 9
4 Диназ 2 3 1 7:7 9
5 Буковина 2 2 2 6:5 8
6 Полтава 2 2 2 5:7 8
7 ФСК Маріуполь 1 2 3 8:10 5
8 Гірник-Спорт 0 3 3 4:8 3

Друга ліга

Що стосується третього за рангом дивізіону чемпіонату України, то на нього заявилось 10 команд. Всі вони були поміщені в одну лігу для того, щоб зіграти у два кола.

Восени було відіграно 10 турів з 18-ти, а взимку знялась зі змагань одна команда. Київський Рубікон не зможе продовжити виступи через брак фінансування. Тому в останніх іграх команді будуть зараховані технічні поразки.

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Таким чином, навесні клубам Другої ліги належить відіграти по вісім зустрічей. Переможець отримає підвищення у другий дивізіон, а віцечемпіон зіграє в плей-офф з передостанньою командою нижньої групи Першої ліги.

Весняна частина Другої ліги стартувала у п'ятницю, 7 квітня. Хуст переграв запорізький Металург-2, тому у цих команд в активі на одну гру більше, ніж у інших.

Турнірна таблиця Другої ліги:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Нива Бузова 9 0 1 25:4 27
2 Реал-Фарма 6 2 2 21:8 20
3 Чайка 5 3 2 16:13 18
4 Нива Вінниця 5 3 2 15:9 18
5 Хуст 4 4 3 17:11 16
6 Звягель 4 2 4 14:10 14
7 ВАСТ 3 2 5 18:11 11
8 Металург-2 3 2 6 16:20 11
9 Кремінь-2 1 1 8 4:23 4
10 Рубікон 1 1 8 6:36 4
Автор: Анатолій Дерека