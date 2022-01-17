Перш ніж піти, я скажу щось важливе, – Шевченко вперше прокоментував звільнення з Дженоа
Джерело:24 канал
Зірковий український фахівець Андрій Шевченко вперше прокоментував звільнення з посади головного тренера італійської Дженоа. За словами Шевченка за два місяці роботи в Дженоа він та його тренерський штаб зробили все що було в їхніх силах.
Українець звернувся до своїх колишніх підопічних та вболівальників. Він заявив, що йому не соромно подивитися на себе у дзеркало.
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За два місяці ми зробили все, що могли. Головне, щоб не було соромно дивитись у дзеркало. Я знаю, що можу це робити,
– прокоментував він.
Перед тим, як остаточно піти з посади, Андрій Шевченко звернувся до Дженоа. На думку українця, наразі він молодий тренер. Однак спортсмен встигнув багато чого досягнути у футболі, а за свою кар’єру побачив багато стадіонів у різних куточках світу.
"Перш ніж піти, я скажу щось важливе про Дженоа. Ви зобов’язані спробувати врятувати місце в Серії А. Для хлопців, які щоразу створюють неймовірну атмосферу", – закликав Шевченко "грифонів".
Шевченко та Дженоа: коротко
- Шевченко очолив Дженоа 7 листопада. При українському наставнику команда провела 11 матчів – сім поразок, три нічиї та одна перемога.
- Наразі команда перебуває у зоні вильоту в Серії А.
- "Грифони" – перший клуб у кар'єрі Шевченка. До того українець очолював збірну України.