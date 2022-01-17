Перш ніж піти, я скажу щось важливе, – Шевченко вперше прокоментував звільнення з Дженоа

Зірковий український фахівець Андрій Шевченко вперше прокоментував звільнення з посади головного тренера італійської Дженоа. За словами Шевченка за два місяці роботи в Дженоа він та його тренерський штаб зробили все що було в їхніх силах.

Українець звернувся до своїх колишніх підопічних та вболівальників. Він заявив, що йому не соромно подивитися на себе у дзеркало.

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За два місяці ми зробили все, що могли. Головне, щоб не було соромно дивитись у дзеркало. Я знаю, що можу це робити,

– прокоментував він.

Перед тим, як остаточно піти з посади, Андрій Шевченко звернувся до Дженоа. На думку українця, наразі він молодий тренер. Однак спортсмен встигнув багато чого досягнути у футболі, а за свою кар’єру побачив багато стадіонів у різних куточках світу.

"Перш ніж піти, я скажу щось важливе про Дженоа. Ви зобов’язані спробувати врятувати місце в Серії А. Для хлопців, які щоразу створюють неймовірну атмосферу", – закликав Шевченко "грифонів".

Шевченко та Дженоа: коротко