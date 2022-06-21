Перейняв традицію Усика: українець станцював гопак після перемоги в Афінах – патріотичне відео

З 16 до 19 червня в Афінах відбувся міжнародний аматорський турнір з боксу Кубок Акрополя. У Греції українці перемогли у медальному заліку.

Славетні традиції українців

Збірна України з боксу завоювала 5 медалей на Кубку Акрополя в Греції. У модельній скарбничці "синьо-жовтих" 4 "золота" та одна "бронза".

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Золото завоювали Бозорбой Матякубов (67 кілограмів), Матвій Ражба (80 кілограмів), Ілля Котляров (86 кілограмів), Олександр Гриців (від 92 кілограмів).

Бронзову нагороду здобув Кирило Таран (71 кілограм).

Ражба відсвяткував свій тріумф на турнірі в Греції у стилі Олександра Усика. Після фінального поєдинку Матвій вигукнув до українських уболівальників на трибунах: "Слава Україні!". Потім на ринзі він станцював запальний гопак у чорній вишиванці та козацькій шапці.

Відео патріотичного танцю

Переможний гопак Усика