Переїду його, як вантажівка, – Ф'юрі погрожує Усику

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі досі не вірить у силу Олександра Усика. Британський боксер погрожує переїхати Усика в ринзі.

Звернення Ф'юрі до Усика

Тайсона Ф'юрі запитали, чи готовий він зустрітися з чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO Олександром Усиком. "Циганський король" відповів у звичному для себе стилі.

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Тайсон заявив, що Усик надто маленький. Відтак, Ф'юрі обіцяє переїхати 34-річного українця, як вантажівка.

Мені без різниці, з ким битися. Я погоджуся на бій із маленьким крузером і покажу, як влаштувати дрібному хлопцеві гарну порку. Я його переїду, як вантажівка, як це було з Деонтеєм Уайлдером. Але потім я здам назад і знову його переїду. Ось що я з ним зроблю. Він надто дрібний,

– заявив Тайсон.

Усик – Ф'юрі: що відомо про бій

Восени 2021 року обидва боксери провели титульні поєдинки. Спершу Усик несподівано побив Ентоні Джошуа й став чемпіоном світу у важкій вазі.

Згодом у ринг повернувся і Тайсон Ф'юрі, який нокаутував Деонтея Уайлдера. Після цього у боксерських колах почали обговорювати зустріч Усика й Ф'юрі.

Українець та британець можуть визначитися абсолютного чемпіона світу. Але проблема в тому, що Усик зобов'язаний дати реванш Джошуа.

У Тайсона також є обов'язковий суперник – британець Ділліан Уайт. Однак Ф'юрі не хоче битися з Ділліаном.