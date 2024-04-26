Маркевич відреагував на чутки про трансфер фіналіста Ліги Європи у Карпати
Джерело:ФК Карпати
У середу, 24 квітня, з'явилась інформація про зацікавленість львівських Карпат до голкіпера Полісся Дениса Бойка. Начебто "леви" хочуть підсилити голкіперську позицію, тому розглядають кандидатуру досвідченого футболіста.
Була інформація, що у трансфері зацікавлений Мирон Маркевич, який добре знає Дениса Бойка за роботою у Дніпрі. Тим паче, що контракт 36-річного голкіпера із житомирським Поліссям спливає вкінці поточного сезону-2023/2024.
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Маркевич прокоментував чутки про Бойка
Головний тренер Карпат вирішив прокоментувати інформацію та розповісти, чи є чутки правдою, чи черговим фейковим вкидом.
Я нічого про це не знаю, вперше чую. Але я вже звик до цих різних вкидів. Хтось десь щось почув або комусь щось хочеться чи здається, і одразу це пишуть в пресі. Ні, ніяких перемовин ми не ведемо,
– розповів тренер Карпат.
Наразі в обоймі Мирона Богдановича є два голкіпери – основний Андрій Кожухар та Олександр Ільющенков.
Карпати ж продовжують боротьбу не лише за підвищення у класі, а й за чемпіонство у Першій лізі України. Після 23-х турів "леви" із 57 балами лідирують у турнірній таблиці. У минулому турі "зелено-білі" зазнали своєї першої поразки у 2024-му році та лише другої у цьому сезоні. Кривдником команди Маркевича став Інгулець, який здобув перемогу на стадіоні "Україна" з рахунком 1:2.
Свій найближчий матч львівський клуб проведе 27 квітня на виїзді проти Полтави (початок о 12:30).
- Якщо повернутись до гри Бойка у поточному сезоні, то Денис провів за Полісся 24 поєдинки, у яких пропустив 21 гол та 8 матчів провів на нуль. Голкіпер виступає за житомирян із липня 2023-го року, був основним воротарем, але в останніх турах УПЛ сидить на лаві запасних.
- Полісся ж після 25-ти турів йде на 6-му місці, набравши 39 балів. 29 квітня "вовки" прийматимуть полтавську Ворсклу (старт о 18:00).