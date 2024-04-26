Маркевич відреагував на чутки про трансфер фіналіста Ліги Європи у Карпати

У середу, 24 квітня, з'явилась інформація про зацікавленість львівських Карпат до голкіпера Полісся Дениса Бойка. Начебто "леви" хочуть підсилити голкіперську позицію, тому розглядають кандидатуру досвідченого футболіста.

Була інформація, що у трансфері зацікавлений Мирон Маркевич, який добре знає Дениса Бойка за роботою у Дніпрі. Тим паче, що контракт 36-річного голкіпера із житомирським Поліссям спливає вкінці поточного сезону-2023/2024.

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Маркевич прокоментував чутки про Бойка

Головний тренер Карпат вирішив прокоментувати інформацію та розповісти, чи є чутки правдою, чи черговим фейковим вкидом.

Я нічого про це не знаю, вперше чую. Але я вже звик до цих різних вкидів. Хтось десь щось почув або комусь щось хочеться чи здається, і одразу це пишуть в пресі. Ні, ніяких перемовин ми не ведемо,

– розповів тренер Карпат.

Наразі в обоймі Мирона Богдановича є два голкіпери – основний Андрій Кожухар та Олександр Ільющенков.

Карпати ж продовжують боротьбу не лише за підвищення у класі, а й за чемпіонство у Першій лізі України. Після 23-х турів "леви" із 57 балами лідирують у турнірній таблиці. У минулому турі "зелено-білі" зазнали своєї першої поразки у 2024-му році та лише другої у цьому сезоні. Кривдником команди Маркевича став Інгулець, який здобув перемогу на стадіоні "Україна" з рахунком 1:2.

Свій найближчий матч львівський клуб проведе 27 квітня на виїзді проти Полтави (початок о 12:30).