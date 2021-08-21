Перевершила Усика: 13-річна українка після перемоги над росіянкою вразила гопаком – відео

Юна Кіра Макогоненко з Харкова виборола "золото" на юніорському чемпіонаті Європи з боксу, що завершився 20 серпня в Боснії і Герцеговині.

Гопак після перемоги

У вирішальному поєдинку наша 13-річна співвітчизниця, що змагається в категорії до 42 кг, здолала Анастасію Панєчкіну з Росії. Українку вже в такому юному віці називають вундеркіндом боксу.

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Після завершення поєдинку дівчина повернулася в ринг і станцювала гопак. Причому не скорочену версію, яку практикують борець греко-римського стилю Жан Беленюк і боксер Олександр Усик, а розширену.

Загалом наша команда здобула на першості Європи 23 медалі з 29 можливих. З них 7 золотих, 9 срібних і 7 бронзових нагород. В загальнокомандному заліку Україна посіла друге місце з 25 країн-учасниць.

Відео гопаку Кіри Макогоненко (джерело: "Главком")