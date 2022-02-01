Перенесла просто катастрофічно важко, – Бех-Романчук про виступ на Олімпіаді-2020
Джерело:24 канал
Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук ексклюзивно сайту 24 каналу розповіла, що важко переносить невдачі. Вона зізналася, що результат на Олімпійських іграх 2020 був ударом для неї.
Бех-Романчук: Для мене це був дуже сильний удар
Відповідаючи на питання про те, що її більше мотивує – перемоги чи поразки, Бех-Романчук заявила, що перемоги.
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Я з тих людей, які важко переносять невдачі. Завжди це дуже близько сприймаю на свій рахунок, самокритично,
– сказала спортсменка.
Бех-Романчук розповіла, що їй зазвичай потрібен певний період, щоб усвідомити свій результат.
"Я не з тих людей, які спіткнулися, підіймаються і кажуть: "Нічого, я стану сильнішим". Я болісно це все переношу. Мені потрібен певний період, для того, щоб усвідомити, чому все так відбулося, як мені з цього стану вийти. А також проаналізувати, що робити надалі, аби ця помилка не повторилася", – заявила стрибунка у довжину.
На Олімпіаді в Токіо Бех-Романчук посіла 5-е місце. Від бронзової медалі українку відділили 9 сантиметрів. Вона заявила, що для неї це був сильний удар.
Відповідно, свій виступ на Олімпійських іграх я перенесла просто катастрофічно важко. Для мене це був дуже сильний удар,
– заявила Бех-Романчук.
Досягнення Бех-Романчук
- Найкращим результатом Бех-Романчук в кар'єрі є "срібло" на чемпіонаті світу у 2019 році.
- На чемпіоні Європи у приміщенні українка перемогла у 2021 році. Також Бех-Романчук здобувала "бронзу" на чемпіонаті Європи в приміщенні.
- У 2018 році Марина здобула срібну нагороду на чемпіонаті Європи на відкритому повітрі.
- Бех-Романчук – чемпіонка та бронзова призерка Європейських ігор 2019.