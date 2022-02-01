Переможні емоції: збірна України з футзалу заспівала "Червону руту" в автобусі – відео виконання

1 лютого 2022 , 08:41
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Джерело:

фейсбук АФУ

Гравці збірної України з футзалу, задавалося б, зробили неймовірне. Команда вперше за 17 років пробилася до півфіналу чемпіонату Європи.

"Ти у мене єдина"

Після історичної перемоги команду переповнювали емоції. Після виходу у півфінал Євро-2022, збірна виконала пісню в автобусі.

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На офіційній сторінці Асоціації футзалу України з’явилося відео, як гравці, тренери та члени делегації заспівали пісню Червону руту.

Переможні емоції нашої команди,
– підписали емоційне відео за участі команди.

Відео святкування

 

З ким українці зіграють у півфіналі

  • У понеділок, 31 січня, збірна України перемогла Казахстан з рахунком 5:3. Вперше з 2005 року українці вийшли до півфіналу чемпіонату Європи з футзалу.
  • У півфіналі "синьо-жовті" зіграють з переможцем матчу Росія – Грузія.
  • Півфінальні поєдинки відбудуться у п'ятницю, 4 лютого.
Автор: Дарина Жданович