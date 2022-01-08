Переможець Євро-2020 переходить в канадський клуб безкоштовно: Наполі втратив лідера та капітана

Капітан Наполі Лоренцо Інсіньє покидає італійську команду. З літа 2022 року він буде гравцем футбольного клубу Торонто.

В суботу, 8 січня, Торонто на своєму сайті підтвердив, що Інсіньє підписав попередній контракт з клубом на чотири роки, починаючи з 1 липня 2022 року.

В Інсіньє влітку 2022 року закінчується контракт з Наполі, і він мав право підписати попередню угоду з будь-яким клубом.

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Інсіньє – вихованець Наполі. Він виступає за головну команду з 2010 року. За цей він провів 416 матчів, де забив 114 голів та віддав 95 результативних передач у всіх змаганнях. Він двічі вигравав Кубок Італії, і ще одного разу тріумфував у матчі за Суперкубок Італії. Зі збірної Італії гравець переміг на Євро-2020.

Але гравець вирішив не підписувати нову угоду з клубом. Причиною називають гроші. Ще в листопаді 2021 року писали про конфлікт гравця з власником команди. Інсіньє хотів отримувати шість мільйонів євро на рік за новим контрактом, а також бонус у розмірі семи мільйонів за продовження договору. Натомість в Наполі не мали наміру збільшувати зарплату своєму капітану, який отримує 4,6 мільйона євро на рік.

І саме зарплатою "підкупили" італійця в канадському клубі – 11 мільйонів євро на рік і ще 4,5 мільйони євро як бонус за підписання контракту.