Ексфутболіст збірної України та "Дніпра" Володимир Єзерський вважає, що тому "Дніпру", який був під керівництвом Мирона Маркевича, було до снаги стати чемпіоном України. Із тим складом команда могла виграти Лігу Європи.

Захисник порівняв умови у двох колишніх клубах – "Дніпрі" та "Шахтарі", пише Bookmaker-Ratings.

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Умови у "Дніпрі"

За його словами, у дніпровську команду, тоді Єзерський повернувся, ніби до рідного додому. Він щиро вдячний Мирону Маркевичу, який дав можливість спробувати себе в ролі тренера.

Відзначив колишній футболіст і атмосферу у команді. Попри фінансові проблеми, всі працювали, як один механізм.

Якби в "Дніпрі" керівництво клубу робило хоч десяту частину того, що є в "Шахтарі", дніпряни могли б не тільки боротися за чемпіонство, а й виграти Лігу Європи,

– заявив Єзерський.

Що відомо про Володимира Єзерського