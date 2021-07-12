Перемовини між Динамо та Дженоа щодо трансферу Супряги зайшли у глухий кут

Київське Динамо все ніяк не може домовитись з Дженоа про трансфер Владислава Супряги. Нападник із таким темпом може залишитись у складі чемпіона УПЛ.

Причина паузи у перемовинах

Перемовини між клубами зайшли у глухий кут. Переїзд Владислава Супряги у Серію А під загрозою зриву.

До теми Луческу дав добро: в Італії відбуваються перемовини щодо трансферу Супряги у Дженоа

Італійський клуб хотів взяти нападника в оренду з правом викупу або оформити перехід 21-річного футболіста частинами. Але Динамо хоче відразу отримати більшу частину від переходу форварда.

Знову каменем спотикання стала фінансова частина. Керівництво італійців нібито пропонувало за трансфер українця 5 мільйонів євро плюс бонуси за можливість придбати Владислава.

Раніше повідомлялось, що тренерський штаб на чолі з Мірчею Луческу дав добро на трансфер Супряги. Клуб вже навіть орендував з правом викупу форварда московського ЦСКА Іллю Шкуріна.