Перемовини між Динамо та Дженоа щодо трансферу Супряги зайшли у глухий кут
Джерело:Tribuna.com
Київське Динамо все ніяк не може домовитись з Дженоа про трансфер Владислава Супряги. Нападник із таким темпом може залишитись у складі чемпіона УПЛ.
Причина паузи у перемовинах
Перемовини між клубами зайшли у глухий кут. Переїзд Владислава Супряги у Серію А під загрозою зриву.
До теми Луческу дав добро: в Італії відбуваються перемовини щодо трансферу Супряги у Дженоа
Італійський клуб хотів взяти нападника в оренду з правом викупу або оформити перехід 21-річного футболіста частинами. Але Динамо хоче відразу отримати більшу частину від переходу форварда.
Знову каменем спотикання стала фінансова частина. Керівництво італійців нібито пропонувало за трансфер українця 5 мільйонів євро плюс бонуси за можливість придбати Владислава.
Раніше повідомлялось, що тренерський штаб на чолі з Мірчею Луческу дав добро на трансфер Супряги. Клуб вже навіть орендував з правом викупу форварда московського ЦСКА Іллю Шкуріна.
- Спеціалізований портал Тransfermarkt оцінює перехід футболіста атаки у 6 мільйонів євро.
- Контракт Супряги з Динамо розрахований до кінця грудня 2025 року.
- У сезоні-2020/2021 Владислав зіграв у київському клубі 31 матч в усіх турнірах, у яких відзначився 3 голами та 5 асистами.