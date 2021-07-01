Дякую вам, – перемога України надихнула легкоатлетку Левченко на результат перед Олімпіадою

Українська легкоатлетка Юлія Левченко зізналась, що задумувалась про дострокове завершення сезону. Причина – незадовільні результати. Однак перемогла України над Швецією додала сил спортсменці.

Подяка збірній за віру у власні сили

На початку легкоатлетичного сезону Юлія Левченко захворіла на коронавірус. Вірус вніс свої корективи у виступи нашої легкоатлетки, яка не розуміла, що діється з її організмом.

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Як виступала Левченко

У першій частині сезону українка лише двічі підіймалась на п'єдестал. Ставалось це під час зимового сезону в Банській-Бистриці ("срібло" – 1.96 метри) та уже влітку у Фінляндії ("бронза" – 1.91 метр).

На чемпіонаті Європи 23-річна легкоатлетка завершила виступи поза подіумом. А престижний старт на Діамантовій лізі у Гейтсхеді Левченко гучно провалила. Вона показала свій найгірший результат за останні три роки – 9 місце із результатом 1.84 метри.

Не змогла українська спортсменка здобути медалі на чемпіонаті України, посівши 4 позицію із висотою 1.94 метри.

У своєму інстаграмі спортсменка виклала зворушливий пост про складний сезон, труднощі та віру близьких людей. Саме вони не дали скласти руки Левченко та завершити сезон. Також у своєму пості легкоатлетка пригадала гру української збірної проти шведів в 1/8 фіналу Євро-2020 Юлія зізналась, що такі матчі надихаються та додають сил для майбутньої робити та виступів на змаганнях.

Команда Андрія Шевченка вирвала у Швеції путівку в чвертьфінал Євро-2020. Переможний гол у складі української збірної забив Артем Довбик на 120+1 хвилині матчу.

Після вірусу на початку року, після якогось жаху, сліз і повного нерозуміння, що відбувається з моїм тілом та психологічним здоров‘ям – я в олімпійській збірній. Цей рік для мене – рік випробувань і подолань. Я кілька разів замислювалась про те, щоб завершити сезон. Та хтось на небі подав мені руку допомоги. Рідні, друзі, тренер, колеги по цеху – усім вам дякую! Ваша підтримка дала так багато! Вчора я дивилася гру хлопців збірної футболу. Такі моменти надихають. Вони відновлюють, додають сил, віднаходять шлях до сенсу. Дякую вам за ліки для душі!,

– написала емоційний пост Левченко.

Навіть невисокі результати дозволили Левченко увійти у склад олімпійської збірної України, який представить нашу країну у Японії. Норматив для участі в Токіо-2020 (1.96 метри) вона виконала ще раніше та неодноразово підкорювала планку на цій висоті.