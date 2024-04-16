У Кремлі відреагували на ідею Макрона з перемир'ям під час Олімпіади

Цього року Франція прийматиме Літні Олімпійські ігри. Вони відбудуться з 26 липня по 11 серпня в Парижі.

16 квітня вже запалили олімпійський вогонь, за сто днів він об'їде увесь світ. Церемонія пройшла біля руїн храму Гери, де відбувалися перші Ігри. Втім, французи побоюються терактів під час заходу.

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Що говорять у Кремлі про перемир'я на час Олімпіади

Президент Франції Еммануель Макрон пропонував відродити давню традицію, коли всі війни припинялися під час Ігор. Світове перемир'я мало торкнутися й України.

Рупор Кремля Дмітрій Пєсков висловився з цього приводу. Він сказав, що Франція поки не вдавалася до офіційних кроків, щоб реалізувати свою пропозицію. Імовірно, це означає, що до росіян не зверталися щодо перемир'я.

Звісно, Пєсков не міг не звинуватити Україну. Речник Путіна заявив, що Україна використовує спроби перемир'я, щоб перегрупувати сили, тому реалізувати ініціативу Макрона буде складно.