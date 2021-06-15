Перемагати у кожній грі, – ціль збірної України на майбутні матчі Євро-2020

Захисник збірної України Микола Матвієнко прокоментував поразку від Нідерландів на старті Євро-2020. Гравець розкрив цілі команди на наступні матчі.

Ціль збірної України на Євро-2020

Українська команда залишилась розчарованою після втраченої мирової у грі проти лідера групи С. До поразки додалась ще й травма Олександра Зубкова, яка виявилась серйозною.

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Після поєдинку оборонець Шахтаря прокоментував гру та розкрив ціль, яку поставили перед собою самі гравці: "Для багатьох з нас це перший великий турнір. З приводу мотивації і впевненості – ми довго до цього йшли і хотіли показувати свій футбол. І місцями непогано виходило.

Ми прагнемо перемагати в кожній грі. Не важливо, чи це товариська гра або ж офіційна. Зараз матч проти Північної Македонії для нас один із найважливіших на цьому етапі, його потрібно виграти обов'язково,

– заявив Матвієнко.

Обороні збірної України слід звернути увагу на ветерана Північної Македонії Горана Пандева, який забив єдиний гол команди у грі проти Австрії. За словами українського захисника, Пандєв – досвідчений гравець, який пограв у хороших командах. Видно його рівень, також форвард відзначається гарними якостями у моментах боротьби за м'яч: "Через вік вже не такий швидкий, але це не заважає йому показувати високий рівень на такому турнірі".