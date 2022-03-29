Переховування від окупантів та тренування в полі: легкоатлет Проценко перебуває на Херсонщині
Джерело:Суспільне Спорт
Український легкоатлет Андрій Проценко не поїхав на чемпіонат світу, що відбувся у Белграді. Спортсмен перебуває на Херсонщині.
Замість ЧС тренування в полі
Стрибун у висоту розповів, як його застала війна. Він разом з родиною був у Херсоні.
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Ми прокинулись від дзвінка батьків. Вони й сказали про те, що почалась війна. Ми спали міцно - ніяких вибухів не чули. Швидко зібрались, одразу поїхали з Херсона до села і застрягли тут. Можливо, треба було брати дитину та їхати далі з області, але ми чомусь побоялися. А на наступний день уже було пізно,
– сказав легкоатлет.
За словами Андрія, він планував виступити на чемпіонаті України, який мав відбутися з 25 до 27 лютого у Сумах, а потім після цих стартів відправитися у Белград на чемпіонат світу.
"Поки що в нас тихо. Знаю, що в інших населених пунктах були випадки мародерства, але в нас – ще ні. Вони навіть приходять у церкви помолитись, свічки поставити. Був випадок, коли возили ранній редис.
На російському блокпості авто зупинили, спитали, чи пригостять їх редисом. Місцеві не стали заперечувати. А їм сказали: "Якщо хочете жити, то йдіть, і машину ми забираємо". Вони думали, що в них мішок візьмуть, а в них забрали цілу машину"", – розповів Проценко.
На навіть в таких умовах легкоатлет продовжує тренування. Правда не в спортивному залі, а посеред поля. Він не зміг виїхати для участі у чемпіонаті світу.
Добре, що є поля. Вирівняв пряму, тренуюсь по цій стометрівці. Роблю спеціальні вправи, бігаю. Ставлю дроти замість бар’єрів. Знаєте, як картоплю під дуги та плівку саджають, то я от їх використовую. Тут навіть можна висоту регулювати – метр, півтора десь. Навіть можна більшими зробити, бо грядки самі по два метри,
– додав стрибун.
Андрій Проценко: що відомо про спортсмена
- 33-річний стрибун у висоту представляє Херсонську область.
- Срібний призер чемпіонату світу та Європи в приміщенні (2014 і 2019), срібний призер континентальної першості на відкритій арені (2014).
- Переможець фіналу Діамантової ліги в Цюриху (2019).