Переховування від окупантів та тренування в полі: легкоатлет Проценко перебуває на Херсонщині

Український легкоатлет Андрій Проценко не поїхав на чемпіонат світу, що відбувся у Белграді. Спортсмен перебуває на Херсонщині.

Замість ЧС тренування в полі

Стрибун у висоту розповів, як його застала війна. Він разом з родиною був у Херсоні.

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Ми прокинулись від дзвінка батьків. Вони й сказали про те, що почалась війна. Ми спали міцно - ніяких вибухів не чули. Швидко зібрались, одразу поїхали з Херсона до села і застрягли тут. Можливо, треба було брати дитину та їхати далі з області, але ми чомусь побоялися. А на наступний день уже було пізно,

– сказав легкоатлет.

За словами Андрія, він планував виступити на чемпіонаті України, який мав відбутися з 25 до 27 лютого у Сумах, а потім після цих стартів відправитися у Белград на чемпіонат світу.

"Поки що в нас тихо. Знаю, що в інших населених пунктах були випадки мародерства, але в нас – ще ні. Вони навіть приходять у церкви помолитись, свічки поставити. Був випадок, коли возили ранній редис.

На російському блокпості авто зупинили, спитали, чи пригостять їх редисом. Місцеві не стали заперечувати. А їм сказали: "Якщо хочете жити, то йдіть, і машину ми забираємо". Вони думали, що в них мішок візьмуть, а в них забрали цілу машину"", – розповів Проценко.

На навіть в таких умовах легкоатлет продовжує тренування. Правда не в спортивному залі, а посеред поля. Він не зміг виїхати для участі у чемпіонаті світу.

Добре, що є поля. Вирівняв пряму, тренуюсь по цій стометрівці. Роблю спеціальні вправи, бігаю. Ставлю дроти замість бар’єрів. Знаєте, як картоплю під дуги та плівку саджають, то я от їх використовую. Тут навіть можна висоту регулювати – метр, півтора десь. Навіть можна більшими зробити, бо грядки самі по два метри,

– додав стрибун.

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